“宙斯盾”舰遭撞让美军蒙羞

【美国广播公司网站6月18日报道】美国官员周日证实，在一艘美国军舰与一艘商船相撞后失踪的7名美军人员，被发现已经死亡。美国海军第七舰队说，“菲茨杰拉德”号驱逐舰与一艘菲律宾籍集装箱船当地时间周六凌晨在日本海岸附近相撞。起初报告有5名船员受伤，7名船员失踪。
第七舰队在一份声明中说:“搜救人员进入（‘菲茨杰拉德’号)在撞击事故中受损的区域后，在进水的住舱内发现了失踪船员。他们的遗体正被运往横须贺海军医院，并在那里确定身份。”声明表示:“我们正在通知家属，并在这一困难时刻向他们提供必要的帮助。在所有人都被通知到之后，我们将公布这些船员的名单。”
【法新社日本横须贺6月18日电】美国海军周日说，在日本附近海域与一艘货船相撞的美军驱逐舰上几名失踪船员的遗体，已经在船上的进水区域内找到。在“菲茨杰拉德”号周六发生严重事故后，有7名船员下落不明。该舰右侧受损，住舱和无线电室进水。美国海军第七舰队周日在一份声明中说：“已找到在‘菲茨杰拉德’号与商船相撞事故中数名失踪船员的遗体。”当搜救人员进入“菲茨杰拉德”号驱逐舰在撞击事故中受损的区域时，在进水的住舱内发现了失踪船员。目前，失踪船员的身份尚未确认。
【美国《华盛顿邮报》网站6月17日报道】周六，美国一艘海军驱逐舰与一艘比自己大得多的集装箱货船在日本沿海发生碰撞。在海上进行了控制进水的紧急作业后，受损的“菲茨杰拉德”号驱逐舰目前已抵达母港横须贺海军基地。而菲律宾籍集装箱货船“ ACX水晶”号的负责人表示，全部20名菲律宾船员都安然无恙。“ ACX水晶”号的体积几乎是“宙斯盾”导弹驱逐舰“菲茨杰拉德”号的四倍。
包括驱逐舰舰长布赖斯•本森在内，共有三名“菲茨杰拉德”号船员被送到横须贺美国海军医院接受治疗。据报道，本森目前情况稳定，另外两人的伤情仍在评估中。“菲茨杰拉德”号属于“阿利•伯克”级驱逐舰，1995年入列，事发时正在独立执行任务。事故发生后，“菲茨杰拉德”号仍能依靠自身动力航行，但航速降到只有3节左右。满员情况下,“菲茨杰拉德”号通常搭载250多人，航速可达30节以上。
日本媒体公布的直升机影像显示，集装箱货船的船艏存在轻微损伤，而“菲茨杰拉德”号的吃水线上下似乎都严重受损。有照片显示，“菲茨杰拉德”号在舷中部、舰桥下方存在大面积损伤。它在被拖至港口的途中略有倾斜，舰上明显在进行排水作业。
为避免发生海上事故，国际社会制定了一套复杂的行为指南，要求各国船只必须安排24小时值班人员，并在船只交会或超越其他船只时遵循一系列防撞步骤。
事故原因扑朔迷离
【日本《读卖新闻》6月18日报道】搭载高性能雷达的美军“菲茨杰拉德”号“宙斯盾”驱逐舰为何也会发生撞船事故？调查的焦点是两艘船的位罝关系、前进方向以及警戒情况等。目前能判明菲律宾籍集装箱船在撞船前后的航迹，但“宙斯盾”驱逐舰的详细位罝信息不明。
“宙斯盾”驱逐舰的右舷中央部位受损，集装箱船船艏左舷部位损伤，由此判断，撞击前，集装箱船在驱逐舰的右侧。但该船到底是想横穿过去，还是试图超越？当时两艘船的详细位置关系不明。“宙斯盾”驱逐舰搭载的SPY-1雷达可同时探测数百个目标，应对10个以上目标。但军事评论家熊谷直说:“ SPY-1雷达是防空用的，具备探测远处的能力，但探测近在咫尺的船只的能力与渔船没有多大差别。‘宙斯盾’系统在平常的航海中并不启用，平时是靠航海用雷达以及船员的目视。”
因此，通常情况下，船员会在舰艇中央髙处的舰桥上确认水面搜索雷达，而左右两侧会设立警戒员，监视周围有无船舶。事故发生时并没有起雾，视野状况也不差，通过雷达和灯火进行目视，两艘船应该可以确认相互的位置。美国海军和日本海上保安厅将正式对事故展开调查。
【美国《连线》杂志网站6月17日报道】美国海军一艘驱逐舰周六在日本附近海域与一艘商业集装箱船相撞。关于事件原因的调查即将展开，这可能需要数月的时间。但美国海军专家汤姆•戴尔说，造成这样的相撞事故的原因往往不止一个。
戴尔说，除了操作系统发生机械错误，还可能有一个或一系列“人为失误”在同一水域行驶的船只都必须遵守国际“交通规则”，但在海上，没有像空中那样的空管员，能够指挥所有人避让。极有可能的情况是，其中一艘或两艘船上的船员出现操作失误或误判。由于这两艘船都不是很灵活，出现失误后要纠正是很困难的。戴尔说:“操作这种体积的船并非易事，如果有人犯了错，是无法迅速响应的。”
【日本《朝日新闻》6月18日报道】在周六的相撞事故中，美国“宙斯盾”舰右舷雷达下方出现大面积塌陷。熟悉舰艇建造的日本海上自卫队前舰队司令官香田洋二说:“为提髙航行速度，军舰用轻而薄的钢板建造。舰体最硬的是舰艏，侧腹最脆弱。如果侧腹受到冲撞，即使是‘宙斯盾’舰也会严重受损。”在“宙斯盾”舰上，中央舰桥安装有高性能雷达，用于弹道导弹防御等。但是，如果在不执行警戒等任务时，美国军舰在日本近海不会使用髙性能雷达。夜间航行时使用与普通船只相同程度的雷达，一般情况下由数名船员用肉眼监视。
此次发生相撞事故的海域因来往船舶多而闻名。一名海上自卫队干部说：“即使夜间航行特别注意，有时也会突然发现近处有船只。”至于事故原因，香田洋二指出，可能是监视不充分，也可能是未能遵守防止相撞事故的海上“交通规则”。
美日担忧对朝“露怯”
【日本《读卖新闻》6月18日报道】美国海军“菲茨杰拉德”号“宙斯盾”驱逐舰与菲律宾籍集装箱船周六发生相撞事故。在朝鲜反复发射弹道导弹的情况下，能拦截弹道导弹的“宙斯盾”驱逐舰发生事故，这给日美安全保障造成重创。
据驻日美军介绍，“菲茨杰拉德”号搭载着负责探测和跟踪弹道导弹的“宙斯盾”系统和由“标准”-3拦截导弹构成的反导系统。美国海军第七舰队拥有7艘具备反导能力的“宙斯盾”驱逐舰(包括“菲茨杰拉德”号)。如果算上海上自卫队的4艘，在日本海开展警戒监视活动、预防弹道导弹发射的反导型“宙斯盾”舰达11艘。
不过，各舰艇由于定期检修、检修后训练、船员休养等原因，大多每年有好几个月不能执行任务。此外，在第七舰队，反导型“宙斯盾”舰属于“罗纳德•里根”号核动力航母战斗群的一部分，还担负着伴随航母航行等其他任务。因此，实际上在日本海活动的“宙斯盾”舰数最格外有限。在事故中，“菲茨杰拉德”号上作为“宙斯盾”系统核心的SPY-1雷达附近严重损坏，该舰预计短时间内无法回归活动区域。
相关人士称，美国海军为警戒朝鲜，将反导型“宙斯盾”舰重点部署在了第七舰队，从其他部队抽调同类型舰艇并不容易，防卫省官员担忧地说:“朝鲜正在具备同时发射多枚导弹的能力，当前的应对态势并不充分。这次事故可能导致情况越发严峻。”
【日本《产经新闻》6月18日报道】题:对防御朝鲜导弹虽有影响但有限
在撞船事故中受损的“菲茨杰拉德”号驱逐舰属于“罗纳德•里根”号航母战斗群的一部分。该舰搭载着跟踪、拦截弹道导弹的反导系统。最近，它的任务是警戒相继发射弹道导弹的朝鲜。美国海军在横须贺基地部署了11艘“宙斯盾”驱逐舰，其中包括“菲茨杰拉德”号在内的7艘具备反导能力。海上自卫队的6艘“宙斯盾”舰中，有4艘是反导类型。这次事故导致担负日美联合警戒重要任务的一艘舰艇受损。对此，日美可通过调整轮值的方式应対，事故对安保层面的影响非常有限。
海上自卫队干部说:“缺少一艘虽不能说没有影响，但该编制原本就设想到了不测事态。日本海上自卫队也有‘宙斯盾’舰，可以互相补充进行应对。”不过，另一方面，破损舰艇的画面的确会给外界留下其脆弱不堪的印象。
【共同社华盛顿6月17日电】题：美方担忧撞船事故误传“脆弱印象”
鉴于在日本近海发生“宙斯盾”驱逐舰撞船事故，美军将做好万全应对，力求对朝鲜包围网没有松懈。虽然事敌不会导致美军优势立即受损，但出现了担心因为舰桥附近损坏的视频造成“脆弱印象”(日美外交消息人士语)扩散的看法。此次事故暴露出虽然“宙斯盾”舰装备了强力雷达，具备可同时应对敌方飞机和导弹等多个目标的高超防空能力，但在只相撞与其他舰艇差别不大。相关人士称:“必须努力避免向朝鲜传递‘如果冲撞船体就会对美军造成打击’的错误信息。”
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