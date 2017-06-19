冯小刚吐槽年轻男演员“太娘了”，耿直网友指向了这些小鲜肉……

今日冯小刚导演被媒体采访，吐槽了中国年轻男演员，“这些小孩啊，太娘。市场怎么会追求特娘的男孩呢，男孩应该阳光，有爷们劲儿。现在的男孩都很腼腆，俊美，再加上被包装成那样，现在的经纪公司起了很大坏作用。那些照片都不是素颜，都修成杂志那样，搔首弄姿，欲盖弥彰，想脱又不敢脱，你又不是开窑子的。”
随后他还给当红演员提了四点建议：
第一，你们内心做一个决定，我要成为一个电影演员、电视演员，还是综艺演员；
第二，经纪人不要给明星拍一些虚假的修图的照片，最终你还是要跟我见面的，不要让我感觉到落差太大；
第三，你一年拍四部，还每一部都那么多钱，这是打劫，不如一年就演好一部，可以高片酬；
第四，现在的偶像们，请你们男子气一点！
冯导的吐槽引发网友一片热议！网友纷纷留言评论猜测冯导吐槽的是哪些人。“我总觉得我知道他在说谁，哈哈！”“杨洋、鹿晗、吴亦凡、张艺兴……不都很娘？”不过，这些猜测指向得罪了不少小鲜肉粉丝，网友纷纷站队掐架：
“24k纯娘鹿晗了，从来没有不娘的时候。”
“拜托鹿晗只是长得秀气，哪里娘了，非要攻击别人的长相么？！”
对于冯导的这番吐槽，有人称赞“冯导又说大实话了”，但还有好多网友出来为自己的偶像“打抱不平”：“冯导说话是与时俱进的，私人订制的时候骂小鲜肉，演老炮的时候夸小鲜肉，导潘金莲怼王首富，用不整容女演员了又来骂小鲜肉了。”
“冯导这话的槽点比字数都多，大众需要消费精致的、光滑的、俊美的男色，这是市场选择的结果，经纪公司是根据这种需求进行包装的。”
耿直！
大家怎么看呢？
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