非洲不待见G20峰会“伙伴倡议”

德国《青年世界报》6月15日发表题为《不平等相待》的文章称，德国想在非洲开拓市场，以确保原材料并节省资金，但这种“伙伴关系”没有产生多大的吸引力。
文章称，本周一，由德国主办的一次会议在柏林开幕，这是德国作为今年二十国集团（G20）轮值主席国的一场活动。当德国总理默克尔要求与会各国代表照合影时，毕竟还来了几个所谓伙伴国家的成员。然而却缺了主角，因为除了埃及之外，非洲大的经济体南非和尼日利亚都没有来柏林。
南非主流媒体对此次会议的报道量极为稀少。在周三英国《邮报》和《卫报》的新闻网站上，刚好有一条时政报道——德国财政部长朔伊布勒的一篇文章，标题为《专注私营部门为非洲创造更好的投资框架》。朔伊布勒在文内解释了德国所起草的《非洲公约》。
他还明确和自信地解释了他的动机：“非洲拥有巨大的经济潜力，不是什么新闻。但是迄今为止，世界各地的政策制定者没有成功地定义能在非洲实现这一潜力的政治和经济措施。”朔伊布勒总结道：“因此德国作为今年轮值主席国推出了它的G20与非洲的伙伴关系。”这意味着，如果其他国家做不到这一点，联邦政府必须干预。德语的意思就是“伙伴关系”。
文章称，柏林在非洲大陆代表谁的利益，对此朔伊布勒几乎没有怀疑。“公约计划的主要目标是，通过改善经济和金融状况以及加强机构降低私人投资者的风险。”朔伊布勒在其文章中说明。必须打击腐败和裙带关系，德国经济界及政界都喜欢听这样的话。那么谁是比朔伊布勒更出色的先锋呢？恰恰是这个朔伊布勒曾经从一位军火商说客那里接受了一只装满10万马克钞票的箱子，难道他“忘了吗？”
文章称，当然非洲不仅关乎打击腐败，更在于信贷市场和获得原材料。另外朔伊布勒还想节省发展援助，并且赢得政治影响。他打算再创造一个巨大的希腊。他的非洲计划的结构是“笔直的”。他在《邮报》和《卫报》网站上写道，“非洲国家与它们的双边伙伴及国际组织将利用公认的专业知识为非洲量身制定相应的发展措施，并加强协调和落实”。作为伙伴，他也提到世界银行和国际货币基金组织，这不足为奇。具体讲，主要是德国大集团通过公私伙伴关系向非洲国家的基础设施投资。这方面的任务分配也是已知的：成本和风险由消费者承担，而利润被撇去。因此左翼党议员尼玛·莫瓦萨特上周发表谈话时，将这些计划描述为“新自由主义的鸡尾毒酒”。
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