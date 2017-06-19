美国政治陷入僵局 中美发展势头“此消彼长”

美国《福布斯》双周刊网站6月16日刊发纽约州立大学新帕尔茨分校经济系助理教授徐赛兰的文章《美国陷入意识形态内战，而中国却在发展经济》称，美国对政府在经济中的作用问题上陷入了意识形态内战，而中国继续发展经济。
文章称，不少分析人士指出，中国有机会在经济、国际关系和环境等几个方面成为世界领袖；而美国强大的立法机构却慢慢熄火停转。特朗普总统上任后，美国和中国各自通过的法律之不同，再清楚不过地昭示了这一点。
在经济方面，美国分成了两派：特朗普的支持者主张市场和公共产品私有化，包括医疗保险、空中交通管制和基础设施，并且赞成旨在减少贸易和使就业机会回归的政策；特朗普的反对者主张医保、自由贸易、环境保护、在“绿色”部门创造就业机会。在这场两极分化的论战中，唐纳德·特朗普充当了一根避雷针，造成了立法僵局和国民不满。
文章称，特朗普总统上任后究竟通过了多少经济法规？没有真正重大的。
文章称，特朗普确实签发了一些对经济有影响的行政命令，包括下令征收反补贴税（这是去年针对进口中国钢铁而制定的），还有可能允许近海钻探的行政令，以及要求美国政府多买美国产品和多雇用美国人的命令。这些没有一条被认为是重大的，重要的法规需要立法机构批准。
相比之下，自从今年1月20日特朗普宣誓就职以来，中国政府的各个部门已经出台了成百上千的措施和一些重大经济举措，其中包括设立用于促进高附加值服务产品出口的大型基金、整顿危险的资产管理产品、加强控制产能过剩的政策以及改革国有企业等等。这些都是塑造经济的重大变化，反映了中国调整经济结构、控制风险的意图。
文章称，中国的“一带一路”倡议，目标是在欧洲、亚洲和非洲大建基础设施，将对中国和全世界的经济产生重大影响。而美国不是主角，只是个配角。
文章称，在短期到中期内，中国的经济增速都将快于政治陷入瘫痪的美国。虽然中国可能难以超过美国，但它比任何时候都更接近美国。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost