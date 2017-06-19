什么样的防晒衣才是真的防紫外线？

炎热的天气，各类防晒用品琳琅满目，该如何选择适合自己的防紫外线用品呢?
很多人都会选择防晒衣，它能阻挡或减少日光照射到人体皮肤，属于功能纺织品的范畴。这类纺织品是通过将紫外线反射或吸收，达到减少紫外线照射的效果。尽管目前“防晒衣”没有统一标准，但必须符合国家标准的要求，即只有当样品的UPF大于40，且T(UVA)AV小于5%时，方可称为“防紫外线产品”。
UPF，即紫外线防护系数。UPF值越高，防紫外线性能越好。国家标准中纺织品的UPF值最高的标识为50+。当UPF大于50以后，紫外线对人体的影响可完全忽略不计。
市场抽查的大多数适当厚度的纺织品均能达到紫外线防护指数要求，具有防紫外线的功能；但电商送检的防晒衣质量差别却非常大。轻薄透明类的防晒衣是重灾区，检测结果很少能达到标准要求，没有任何防紫外线功能。消费者应从正规渠道、正规商家处选购注明“防紫外线纺织品”的产品。
从产品面料来看，聚酯纤维比棉、锦纶和丝的防紫外线效果好；密度较大的织物好于结构松散的织物。同时，色泽越深，防紫外线辐射性能越高。
最后，要特别注意标识内容：1、采用的标准号：GB/T 18830-2009。2、UPF值，当UPF大于40小于等于50时，标为UPF40+；当UPF大于50时，标为UPF50+。3、长期使用以及在拉伸或潮湿的情况下，该产品所提供的防护有可能减少。
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