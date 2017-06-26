美日将首次演练地对舰导弹

报道称，为加强对中国舰艇的遏制力和应对能力，日美正协商明年夏天在夏威夷举行由美国海军主办的环太平洋联合军事演习时，首次进行使用陆上自卫队地对舰导弹的联合训练。没有地对舰导弹的美军将从陆上自卫队学习有关装备和使用的技术经验，考虑在南海援助自卫队的西南防卫。
陆上自卫队最新式的地对舰导弹是“12式”，是针对中国海军舰艇的威胁而强化西南防卫的主力武器。陆上自卫队正推进在鹿儿岛县奄美大岛和冲绳县石垣岛等地部署“12式”地对舰导弹的计划。
报道称，地对舰导弹是为防备苏联攻占北海道而开始部署的，因为现在中国威胁更大，因此地对舰导弹被转用到西南防卫上。
另外，美国因与威胁来源国相距甚远，以前一直没有部署用于沿岸防卫的地对舰导弹。
不过，现在美军表现出部署地对舰导弹的愿望，是因为认识到在南海有必要盯紧中国。
具有代表意义的是美军太平洋司令部司令哈里斯今年5月在东京发表的讲话。哈里斯说，“应该讨论岛链防卫的新措施，已经命令美国海军陆战队提升击沉潜艇的能力”。他还表示，“要向陆上自卫队学习经验”。
岛链线是指从九州至冲绳、菲律宾的第一岛链，岛链防卫指与菲律宾、印度尼西亚等位于岛链沿线的盟友一起合作部署地对舰导弹，以此来应对中国海军舰艇。
报道称，让美国海军陆战队负责海上防卫，是美军“多域战斗”新设想的一环，把陆上自卫队在东海进行的西南防卫扩大到南海，以此争取把中国舰艇封锁在第一岛链的内侧。
美军从去年开始就使用陆上自卫队地对舰导弹的联合训练问题征求过自卫队意见，本月确定将在明年夏天的环太平洋联合军事演习中实施。（日本《产经新闻》）
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