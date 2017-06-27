最新研究称：你 70 岁的爷爷其实才刚刚 60 岁……

人们常说“七十古来稀”，但随着生活水平的提高和预期寿命的增加，70 岁的人群已经不算“古来稀”。 传统的人口预测把 65 岁作为“老年”的分界线。但随着预期寿命的增加，即使越来越多的人超过这一年龄依旧健康。
近日，拥有“公立常春藤”美誉的石溪大学研究者在 PLoS ONE 上发表了一项最新研究：人的实际年龄并不是衡量人类衰老的标准措施，21 世纪的老龄化应该是基于特定国家的人口基数来统计的。如今 70 岁的年龄，身体指标或许只有 60 岁。
文章第一作者石溪大学的 Warren Sanderson 教授看来，这项研究表明随着人们对年龄的认知和国家公共政策的改变，人们的预期寿命也相应延长。“高龄”的边界应随着预期寿命发生变化，并且基于各个国家不同的老龄化特征采取相应的新措施。
众所周知，一般意义上的“人口老龄化”指的是当一个国家的平均年龄因预期寿命延长和生育率下降而上升时，由于人口老龄化导致劳动年龄人口减少和额外的社会负担，使得人们对社会的发展忧心忡忡。
德国将在 2040 年迎来人口老龄化高峰，而中国将发生在 2070 年，而在美国，即使是下一个世纪老龄化的概率也非常低。
据悉，这项研究将评估老龄化的新措施与联合国的概率预测相结合，并预测在本世纪末之前美国和其他国家的人口老龄化将结束。
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