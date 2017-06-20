中国年轻女性结婚压力巨大 “网络情感专家”受欢迎

美国《纽约时报》网站6月18日刊登题为《在中国，结婚压力大，网上建议多》的文章称，梁雪梦（音）每晚都会上网看Ayawawa的最新帖子，此人是中国最受欢迎的情感专栏作家之一。
29岁的梁雪梦说：“我从Ayawawa那里学到了很多。真希望在我第一次婚姻失败之前就开始关注她。”
文章称，Ayawawa真名杨冰阳，利用中国城市女性在寻觅结婚对象时出现的焦虑而成了名人。她在微博上有280万粉丝。
文章称，在中国，尽管20多岁的女性人数远远少于同年龄段的男性，她们却面临结婚的巨大压力。
这些“剩女”很多都是受过良好教育的城市白领。
寻找适当伴侣的压力催生了一些高收视率的交友节目和大型配对活动。这些专栏作家也受到某些批评，被指责固化性别成见。但他们说，自己只是承认现实罢了。
杨冰阳说：“我被批评，因为我说出了男女不同的事实。”
她把管理情感关系比作考试。她说：“如果考试出现问题，我的任务不是改变考试规则，而是告诉粉丝们在现有的条件下怎么考，怎么拿高分。”
她给女性的建议是，让男人主动。前几次约会不要给他打电话，前几个月不要发生性关系。针对一位年轻女性有关如何对待一名追求者的咨询，她给出的建议是，“让他在你身上投资”，她指的是时间和金钱。
梁雪梦感谢Ayawawa的建议挽救了自己的感情生活。她已经订婚，将在今年晚些时候结婚。
相比之下，有2600万粉丝的网上情感专家陆琪则在很大程度上把自己的可信性归功于30多岁单身男人这个身份。据说，他因此了解一手情况，知道这样的男人到底怎样看待女人。他还说，自己的建议基于对社会科学和心理学的广泛研究。
他说，他希望让女性变得强大，教她们如何对男性报以务实的态度。
他说：“在过去，中国女人的生活比较简单。她们不需要努力工作，不需要有自己的事业，当然，她们也缺乏某些权利。女权主义让女人的生活变难了而不是变简单了。我要教女性怎样成功。”
梁雪梦对一些质疑这类建议的言论表示不屑，她说：“男人和女人的区别是天生的。我看重这些建议，因为我想自己过得更好，而不是想让世界变得对女人更好。”
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