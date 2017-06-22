房地产泡沫威胁澳大利亚经济

外媒称，澳大利亚最知名经济学家之一克里斯·理查森对本国长期持续的经济繁荣带来的危险副作用发出警告。主要是澳大利亚各大城市产生了巨大的房地产泡沫。
据德国《世界报》网站6月17日报道，“我们现在已经看到最大的问题所在，”理查森对《星期日世界报》说，“澳大利亚房地产价格近年来疯狂上涨，主要是悉尼。我们认为澳大利亚普通房产价格被高估了超过五分之一。”
这位德勤经济宏观部负责人估计，房地产泡沫破裂将沉重打击澳大利亚经济。理查森说：“房地产泡沫令澳大利亚经济极度脆弱。”
澳大利亚正在经历历史上绝无仅有的经济繁荣，已有25年未出现过经济衰退。
另据俄罗斯卫星网6月16日报道，澳大利亚对进入其房地产市场的中国资本推出新的限制性政策。在新南威尔士州，对住宅买家的征税增倍。一些来自中国的房地产投资客正把自己的视角投向美国。此外，路透社援引悉尼和广州的中国商人的介绍对此进行了报道。澳大利亚房地产市场规则的急剧变化，很大程度源于媒体的反华攻势。
路透社指出，中国投资商开始从澳大利亚转身，因为澳方针对外国买家推出一系列冷却火爆的房地产措施。从实质看，政府此项举措，首先针对的是最为活跃的中国资本。根据瑞士信贷资料，在新南威尔士州，选购住宅的外国买家在新房市场约占四分之一，而中国投资客是外国买家中最庞大的群体。
对澳大利亚不动产市场做“手动控制”不仅让中国投资商感到惊慌。形成的氛围是，中方投资是住宅价格上涨的唯一“罪魁”。比如在悉尼市，房地产涨价确实和中国投资潮相吻合。但同时也没有切实的证据来证明中国创纪录投资流与高房价有直接的关联。香港《南华早报》援引悉尼大学达拉斯·罗杰尔斯的报告得出了以上结论。一些观察家认为，很大程度上，是因为当地媒体炒作，才使更多的接受采访者认为，外国资本进入是住宅价格上涨的主要原因。但实际上，当地人购买的住宅量要超过总数的50%。而外国人仅购买了14%。
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