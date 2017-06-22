关注特朗普效应：人人都想竞选总统

美国《华盛顿邮报》网站6月6日发表题为《特朗普效应：每个人都想竞选总统》的文章称，有关总统竞选的传言似乎正越来越多，而且涉及了大量各式各样的民主党人士。
文章称，当前任副总统拜登日前宣布，他正在成立一个名为“美国可能性”的新政治行动委员会时，政治圈内的人都认为这是一个迹象，表明拜登正在认真考虑参加2020年的总统竞选。
当好莱坞收入最高的明星道恩·强森告诉《GQ》杂志，竞选公职是“一种切实存在的可能性”时，人们也是同样的反应，尽管尚不清楚他将声称自己属于哪个党派。
脸书网站创始人马克·扎克伯克开始在每个州与人们见面，并与俄亥俄州一个投票给唐纳德·特朗普的民主党家庭共进晚餐时，外界也是一样的反应。
文章称，有关总统竞选的传言似乎正越来越多，而且涉及了大量各式各样的民主党人士，以及政界之外的一些知名人士。《国会山》日报最近汇总了43位可能与特朗普竞争的人选。
人们常说，这是一个任何人长大都可能当总统的国家。去年，一个身为亿万富翁但毫无从政经验的真人秀电视明星就证明了这一点。
总统竞选活动资深人士、2016年担任希拉里·克林顿的公关总监的珍妮弗·帕尔米耶里说：“你怎么可能告诉某个人他们不应当竞选总统？你不能跟地球上任何人说‘这样是疯狂的’。”
民主党内没有领跑者
文章称，提名竞争在至少一代人时间里第一次似乎完全不确定，民主党的初选中没有任何一个认定的早期领跑者。
2008年和2012年担任奥巴马的首席战略师的戴维·阿克塞尔罗德说，这次提名将是“一个非常有吸引力的大奖”。“列出一个没有考虑2020年竞选总统的民主党人名单比列出想要参选的人的名单更容易。”
对于民主党人来说，上一次局面如此变化不定难以捉摸已经是几十年前了。然而，当时各种力量的作用与今天的态势是完全相反的。
1992年，民主党的大人物们——最明显的就是纽约州州长马里奥·科莫——直接放弃了当时的竞选，某种程度上是被时任总统乔治·H·W·布什极高的民调数据吓怕了。
来自阿肯色州的籍籍无名的州长比尔·克林顿获得了提名，最终经济衰退让布什的支持率一泻千里，克林顿成功入主白宫。
自此以后候选人们牢记住了一个教训——不要犹豫。2008年，这一点又得到了强化，当时来自伊利诺伊州的参议员奥巴马战胜了最初受到青睐的希拉里·克林顿，赢得了民主党的提名。
文章称，有时政治会采取一种循环路线：在马里奥·科莫拒绝了回头看来是最大的一次机会25年之后，他的儿子、作为纽约州州长的安德鲁·科莫现在成为人们正在议论的2020年一个可能的总统候选人。
但是，要纵观可能的候选人必须首先回头看，看看那些此前曾经参选过的人。
前马里兰州州长马丁·奥马利在2016年的民主党初选中排在第三位，他是目前认定的有望参选的人中最活跃的。自选举后，他已经造访13个州进行竞选并为候选人筹集资金。
现在居住在南卡罗来纳州的前民主党全国委员会主席福勒说，奥马利“在这里四处交朋友。这儿有些人很喜欢他”。
还有人说，现年75岁的参议员伯尼·桑德斯因为在2016年的表现以及他的大批自由派支持者占据了有利位置。
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