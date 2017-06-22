大国各自为政严重削弱欧洲

西班牙《国家报》网站6月19日发表题为《换肤后的欧洲》的文章称，不久前的英国议会下院选举是特雷莎·梅“偶然”成为英国首相以来面对的最大挑战。在戴维·卡梅伦辞职后，梅登上了首相的宝座。卡梅伦曾领导保守党在2015年的选举中赢得了绝对多数席位。后来，他推动了脱欧公投的举行，但一定没想到事情会发展到今天这个地步。
现在，英国脱欧正在开始变成现实，英国已经走上了脱离欧盟“大家庭”的道路。梅作出了两个重大决定：硬脱欧和提前举行大选。她原本希望趁保守党对反对党的优势明显之际，获得比议会下院绝对多数更大的政治力量。
文章称，然而结果却是错上加错。这些错误将对整个欧洲的未来产生巨大影响。首先，在保守党拥有绝对多数席位时通过的脱欧问题上，现在不得不由失去绝对多数席位的英国政府与强硬的欧盟进行谈判。
与此同时，在法国，总统马克龙在赢得国民议会绝对多数席位后继续保持了强劲的势头。但国民议会选举第二轮投票的弃投率却创下历史最高纪录。这一现象也在一定程度上解释了马克龙当选总统的真正原因。也就是说，法国人已经厌倦了该国陈腐的传统政治和党派体系，法兰西第五共和国需要获得一次“重生”，以便更好地代表法国的社会和经济利益，而这些利益并不一定要与欧盟的未来如此紧密地交织在一起。
文章称，无论如何，马克龙和获得新生的法国都不应该、也不会延续原先与德国行动高度一致的风格，以及经济紧缩和为南欧国家一味自我牺牲的政策路线。
对内争吵对外虚弱
德国《明镜》周刊网站6月18日发表题为《一个国家叫欧洲》的文章称，欧盟成立60年后，内部争吵不休，对外虚弱。是到重新启动的时候了。
文章提出疑问，欧洲不能更好地向前发展，究竟是谁之过？从德国的角度看，是希腊人不够节省；是法国人和意大利人改革力度不够；是东欧人在难民政策方面不够团结；至于英国人，反正在他们脱欧公投之后得不到帮助。
文章指出，这是一个粗略的概括。但是，德国正在走向这一方向：最终不相信其他国家。因此德国需要尽可能苛刻的规则、令人信服的监督以及严厉的惩罚。进一步一体化？最好不要。以后再说。其他国家应该完成它们的家庭作业。
欧洲面临着值得关注的一周：关于英国脱欧的谈判开始，以及欧盟各成员国首脑在布鲁塞尔举行峰会。
文章称，欧洲最大的希望承载者，法国新总统埃马纽埃尔·马克龙将首次参加欧盟峰会。他是敢于亮出明显亲欧计划的新型政治家，他以这一定位在总统和国民议会选举中取得辉煌的胜利。
文章称，但是在布鲁塞尔峰会上，马克龙将看到一个并非将自己的未来掌握在自己手中的欧盟。本次峰会还将讨论欧盟参加7月在汉堡举行的二十国集团峰会的战略。但是欧洲人似乎无足轻重。
欧盟法规难以落实
文章称，欧盟的问题在于，它迄今尚未实现到法治国家的跳转。而且阻止这一跳转的也不仅仅是德国。
从最根本上讲：国家是用来安抚社会的。原则上有两种手段：金钱和暴力；国家通过税收自筹资金，并且进行垄断。大多数冲突可以由此自行解决。只有有秩序的社会才会繁荣。国家和市场并非相互排斥，而是相互依存。
然而，德国对欧洲组建国家的看法却打上不信任的烙印，至少在涉及欧盟伙伴方面。因此柏林在欧元危机中强行通过监督机制和制裁制度，旨在约束欧盟成员国坚持欧盟的路线方针。
文章称，该系统无法正常运转，早已有目共睹。解决持久不睦的方法是：成员国经常对簿公堂，以制裁竞相威胁，但是这些制裁不可靠。人们可以违反欧盟的《稳定与增长公约》，而不必担心受到规定的处罚，例如西班牙。也可以多年保持比欧盟所允许的高得多的外贸顺差，因为反正没人反对，例如德国。
文章称，最大的问题是：欧洲各项条约和法律不一定都得到落实。法治国家面临被侵蚀的威胁。不仅仅在经济政策上：布达佩斯和华沙迫使民主原则低头，然而欧盟伙伴终究无能为力。与此同时，持续的争吵扩大了欧盟的裂痕。人们想象的一个统一的欧洲各有不同。
须拥有超国家结构
文章称，德国联邦政府以及大多数经济学家应该承认，欧洲一体化方面的政策已经陷入僵局。一个最终基于各成员国政府之间交易的欧盟（“政府间主义”）注定在政治和经济上会失败。
文章称，解决的办法是，在欧洲层面上建立一个法治国家。欧盟需要有自己的权力工具——金钱和暴力——这两者确保欧盟能安抚欧洲。为了实现这一目的，欧盟需要通过赋予公民更大的话语权来巩固自己的合法性。这并不是要废除民族国家，而是创造一个额外的联邦层面。
如果欧洲把自己理解为与充满风险的世界命运与共的一个共同体，那欧洲必须拥有相应的超国家结构。马克龙似乎已经认识到这一点。
文章称，德国承受不起压负在其身上的重担。
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