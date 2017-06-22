中美今年不会开打贸易战

【美国《华尔街日报》网站6月20日报道】题：中国在美中高层会谈前夕
主打贸易牌
在美中双方于华盛顿举行高层会晤前，中国正尽其所能地向美国展现对华贸易的好处,一个突出例子就是近日开始对中国出口的艾奥瓦州牛肉。
两国官员计划周三就朝鲜导弹试射及核计划问题展开年度安全对话。而14年来首批出口至中国的美国牛肉预计也将在周三运抵上海，这是美中贸易谈判的—个突破性成果。
商务部原副部长、现任中国国际经济交流中心副理事长魏建国周一在北京称，下一步中国将大量进口美国农产品，并指出中囯消费者的巨大需求将令美国受益。
魏建国此前刚刚结束了对美国的一次访问，当时同行的还包括其他一些现任和前任中国政府官员。他们造访了艾奥瓦州和纽约市，围绕贸易问题进行了对话。
魏建国称，中美今年不会有贸易战。参加周一新闻发布会的官员们暗示，美国没有兴趣打这样一场贸易战。官员们表示，美国的飞机制造商、农产品生产商和
其他行业公司每年向中国的出口达到数十亿美元。
【彭博新闻社网站6月19日报道】题:中国智库说中美今年不会有贸易战
中国商务部前副部长魏建国说，中国今年不可能与美国爆发贸易战，不过2018年较难预测。
魏建国周一在北京告诉媒体，中国希望与美国的经贸对话将帮助缓解双方
在贸易问题上的紧张关系，并在各种协议谈判上取得进展。
中美两国似乎正往贸易问题上取得进展。中美“百日计划”致力于清除双方在贸易和投资方面存在的一系列问题。
然而,一位前美国官员对美中贸易关系紧张状态的缓解能持续多久表示怀疑。前美国副总统拜登的国家安全顾问杰克•沙利文日前撰文表示,美中贸易“停火”不可能持久。他说,特朗普可能会意识到，中国不会在朝鲜问题上作出承诺。
【美囯《巴伦周刊》网站6月14日报道】题:迈克尔•布隆伯格在气候变化问题上称赞中国，抨击美国彭博新闻社创始人、前纽约市市长迈克尔•布隆伯格14日对聚集在纽约亚洲协会包括中国政府官员在内的听众说，没有什么比美国和中国携手致力于共同目标更重要。
布隆伯格表示，中国是美国最大的贸易伙伴，而美国同样也是中国最大的贸易伙伴，两国在“气候变化、贸易和金融”问题上存在复杂交错的关系。他强烈提倡
良性竞争，“给消费者最实惠的价格”，同时为全世界创造就业。
布隆伯格称,更强劲的贸易可以在两国创造就业机会，并通过降低经营成本来使美国企业更具竞争力。他强调称，两国的基础设施投资是“刺激经济增长的最
佳方式之一”。
谈到美国总统特朗普退出巴黎气候协定时，布隆伯格表示,他想要“告诉世界，无论华盛顿发生什么事情，美国人民都会致力于带头应对气候变化”。布隆伯
格表示，中国重申其对巴黎气候协定的承诺，“为其他国家树立典范,值得大力称赞”。
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