文在寅称不会取消部署“萨德”

韩媒称，韩国总统文在寅20日在接受《华盛顿邮报》专访时就如何看待在朝鲜半岛部署“萨德”反导系统的提问表示，环境影响评估并不意味着推迟或取消部署“萨德”。
据韩联社6月21日报道，文在寅表示，韩美已部署“萨德”雷达系统和两辆发射车，但还要走完包括环评在内的法律程序。他说，在朝鲜半岛部署“萨德”是由前届政府作出的决定，他已经明确表明不会轻视这一决定。
【韩联社首尔6月21日电】韩国国防部21日召开记者会公布，有确凿的科学证据表明，本月9日在江原道发现的小型无人机来自朝鲜，该无人机于5月初从朝鲜江原道金刚郡起飞。
国防部强烈谴责这是违法韩朝协议的军事挑衅，并敦促朝鲜停止挑衅行为。
在无人机被发现的本月9日，韩国国防部成立中央联合情报调查组进行缜密调查。
调查结果显示， 该无人机5月2日从朝鲜金刚郡一带起飞，飞越韩朝军事分界线在韩国庆尚北道星州的“萨德”基地上空飞行后北上途中坠落。
这与无人机摄像头存储卡里的551张图片显示的航迹一致，其中有关“萨德”基地的照片有10余张。无人机总飞行时间达5小时30多分钟，飞行距离为490多公里。无人机在驻韩美军将“萨德”系统核心组件运入星州高尔夫球场仅6天后起飞，因此有观点认为，朝鲜为侦查“萨德”装备部署状况而出动无人机。
2014年3月至4月，朝军无人机接连被发现坠落于坡州、三陟、白翎岛等韩朝停战线以南地区，这次是朝军无人机时隔三年再次现身韩国。
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