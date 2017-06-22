伊万卡夫妇或将访华：为特朗普中国行打前站

外媒称，美国总统唐纳德·特朗普的女儿伊万卡·特朗普及其担任总统高级顾问的丈夫贾里德·库什纳可能收到邀请，将在特朗普计划访华行程前访问中国。
据美国《新闻周刊》网站6月20日报道，唐纳德·特朗普总统的家族或许正再次在白宫以外的地方扩大其影响力。这次很可能是在中国。
彭博社援引知情的美中官员的话称，特朗普的女儿和顾问伊万卡·特朗普及女婿和顾问贾里德·库什纳受邀在今年晚些时候访问这个远东地区超级大国。
报道认为，还有一种可能，这对“权力夫妇”可能正在为特朗普自己访问中国开辟道路。据报道，伊万卡和库什纳可能已经在为自己的中国之行铺路了，这对夫妇18日在华盛顿的特朗普酒店与美国新任驻华大使、艾奥瓦州前州长特里·布兰斯塔德一起用餐。
虽然这一访问尚未得到证实和正式宣布，但这可以被视为伊万卡和库什纳在白宫扩大其影响力的另一种方式。
中国之行可能将成为新一届美国政府履行特朗普做出的实现两国“公平竞争”承诺的一种方式。
特别是，特朗普曾多次要求中国在就朝鲜加强核试验和武器试验问题进行交涉时，采取一种更积极的态度。
加强关系或对话或许也将有助于缓和围绕南中国海的纠纷。
另据俄罗斯卫星网6月21日报道，美国总统唐纳德·特朗普的女儿伊万卡·特朗普及其担任总统高级顾问的丈夫贾里德·库什纳可能收到邀请，将在特朗普计划访华行程前访问中国。彭博社20日已证实此消息。
中美官员透露，伊万卡将于今年晚些时候访华，可能是为特朗普访华打前站。
中美官员表示，伊万卡和丈夫6月18日在华盛顿与曾对增进中美关系作出贡献的新任驻华大使特里·布兰斯塔德举行了私人会晤。布兰斯塔德计划于6月23日飞离美国，在夏威夷短暂停留，下周抵达北京。
伊万卡此前曾到访中国驻美大使馆，参加春节庆祝活动。
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