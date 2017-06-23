米其林发布“必比登推介”名单介绍新加坡美食

新加坡6月22日电，如何在物价昂贵的新加坡吃得又便宜又好，法国米其林集团22日发布的2017年度新加坡“必比登推介”名单，为食客们品尝物美价廉的新加坡美食提供了有益的参考。
该名单上列出了38家新加坡餐馆及小贩，包括18家餐馆､20家小贩，经营娘惹菜､印度菜､日本菜､欧陆菜､素食等，上榜餐馆和小贩的套餐价格都不超过45新加坡元(1新加坡元约合4.9元人民币)，是当地价廉物美的美食代表。
今年的名单上有9家是新入选的，其中包括5家餐馆和4家小贩。“必比登推介”名单也是《米其林指南》的一部分，侧重于推介价格适中的餐饮美食。今年的完整版新加坡《米其林指南》将于本月底公布。
米其林集团去年正式发布《新加坡米其林指南2016》，是米其林首次在东南亚发布美食指南。
《米其林指南》国际总监米夏埃尔·埃利斯说，《新加坡米其林指南2016》推出一年之后，新加坡充满活力的多元化美食环境依然让评审员印象深刻。新加坡今年共有38家“必比登推介”餐馆和街头小贩，是东南亚拥有最多“必比登推介”美食选项的国家，彰显出新加坡美食拥有的高水准。
自1900年在法国面世以来，《米其林指南》始终坚持匿名造访､独立客观､精挑细选､每年更新､标准一致5项承诺。它以星级评定餐馆等级:三星餐厅代表“卓越的烹饪，值得专程造访”;二星餐厅“烹饪出色，值得舍近求远造访”;一星餐厅“优质烹调，不妨一试”。米其林的美食评审员大多拥有酒店管理类专业学历背景，在餐饮酒店行业有5年至10年的工作经历。(新华社)
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