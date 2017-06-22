日本引进支付宝吸引游客

日本JTB旅行社计划3年内在全国约2000个旅游设施引进“支付宝”这一支付手段。支付宝是中国利用率最髙的支付方式之—，在日本大城市已开始普及，但地方旅游景点提供支付宝服务的还很少。
阿里巴巴集团计划年内将日本全国范围内可以提供支付宝服务的店铺增至约4.5万家，从而更好地吸引访日游客。目前越来越多的旅游设施开始提供支付宝服务。另一方面，地方旅游景点的餐饮店和住宿设施还迟迟未引进支付宝，无法充分刺激外国游客消费。JTB的考虑是，让地方特色旅馆和餐饮店提供支付宝服务，为访日游客营造快捷支付的环境，有利于与JTB合作的旅游设施增加销售额。
在地方旅游点,可以进行外币兑换的场所也很少。日本旅行公司的目标是，在地方旅馆等场所普及可以轻松将外币兑换成日元的小型终端。据日本观光厅统计，2016年访日外国游客总消费额达3.7476万亿日元(约合2300亿元人民币），比2015年增加了7.8%。不过，由于“爆买”热潮告一段落，2016年访日外国游客人均旅游支出为15.5896万日元，比2015年减少了11.5%。
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