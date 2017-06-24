宝宝反复扔东西是在学习

河南李女士问：我家宝宝2岁了，喜欢反复往地上扔东西让我们捡，我们很崩溃，这是怎么回事？
国家二级心理咨询师琚金民解答：家长可能认为这种简单、重复的动作毫无意义，孩子却乐此不疲。其实，孩子在这个过程中体验到三种学习的乐趣：
1.在动作技能练习中体验成长的快乐。1~3岁婴幼儿，神经系统发展迅速，手的伸肌不断发育，反复扔东西是动作技能学习的有效途径，可令手部动作更灵活、精准，增强手眼协调性。
2.在反复练习中体验探索性学习的快乐。婴幼儿的好奇心和求知欲很强，反复扔东西从表面上看是机械重复的动作。其实，宝宝在不断尝试，从不同角度认识物体，探索物体的特性，比如皮球怎样能扔得高、扔得远，扔高一点会怎样，扔远一点会怎样。
3.在互动中享受快乐。孩子扔、家子捡，在这种亲子互动中，不仅有动作的传递，还有语言与表情的交流，孩子会感到被关注和呵护，也正是在反复进行的活动中，不知不觉学会与人交往，今后会转移到自己的交往实践中。
蜂蜜减轻动脉硬化
美国华盛顿大学最新研究表明，蜂蜜中的天然糖分——海藻糖，能减轻动脉硬化，预防心脏病。此研究在英国《自然·通讯》杂志发表。
研究人员将罹患动脉硬化的小鼠分为4组，分别注射海藻糖、注射其他糖分、口服海藻糖、不做任何处理。结果发现，注射海藻糖的小鼠血管内斑块直径为0.25毫米，而不做处理的小鼠血管内斑块直径为0.35毫米。口服海藻糖和注射其他糖分的小鼠血管内斑块没有变化。也就是说，注射海藻糖令血管斑块缩小约30%，减轻了血管硬化程度。研究人员认为，海藻糖能激活一种名为TFEB的蛋白质，促使巨噬细胞吞噬斑块。巨噬细胞是人体内的一种免疫细胞。
该研究第一作者巴巴克·拉扎尼表示，动脉硬化过程中，巨噬细胞会试图清理硬化区域来修复动脉损伤，不过炎症性斑块会阻碍清理工作。海藻糖不仅能强化清理机制，还能促进巨噬细胞产生新的清理机制，进而预防心脏病。据了解，蘑菇、龙虾和对虾体内也含有海藻糖。
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