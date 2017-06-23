美俄军机波罗的海上空危险缠斗

【美国《华盛顿邮报》网站6月20日报道】美军官员称，一架俄罗斯战机周一在波罗的海上空飞到距美空军一架RC-135侦察机“数英尺”处，并在美机旁边徘徊了几分钟。此事发生在俄美紧张关系加剧之际。美海军一架“超级大黄蜂”F/A-18舰载战斗机英周日击落了一架在叙利亚北部轰炸美国支持的武装人员的叙政府军战机。俄罗斯谴责这起事件并在周一称将在叙利亚领空跟踪美国飞机。俄罗斯支持叙利亚政府，并与之联合开展军事行动。
美国欧洲司令部的女发言人梅根•亨德森说，俄罗斯的这架苏-27战斗机的翼尖在几分钟里距体型更大、速度较慢的RC-135只有几英尺。五角大楼认为这是一起不安全事件，因为“接近速度很高”和俄飞行员“对飞机控制不良”。美俄都经常拦截对方的飞机，但它们在拦截时应遵循国际公认的一套程序来避免意外碰撞。
【俄新社莫斯科6月20日电】俄罗斯国防部发布消息称，苏-27战机起飞拦截波罗的海中立水域上空的目标，这些目标是美国的RC-135侦察机。俄国防部的消息称，“6月20日俄罗斯波罗的海中立水域的空域管制设备发现了正在向俄联邦边界飞行的空中目标。为在空中拦截目标，波罗的海舰队防空值班部队的一架苏-27战机起飞，战机在靠近后识别出该目标为美国的RC-135侦察机”。俄国防部指出，在被跟随期间美机完成了具有挑衅性质的转弯，试图靠近苏-27。
俄飞行员作出机动反应并继续跟随侦察机直至其改变前往俄边境的航向。俄国防部指出，在拦截事件10分钟后，又一架RC-135进入波罗的海区域，同样被俄苏-27拦截。俄国防部强调，俄战机在波罗的海中立水域上空的所有飞行均严格符合国际法。
俄不满美扩大对俄制裁
【德国《明镜》周刊网站6月20日报道】美国总统特朗普和乌克兰总统波罗申科在华盛顿举行了会晤。波罗申科在会晤后说，美国总统已经表示支持他。就在波罗申科来访之际，美国财政部宣布对俄罗斯扩大制裁。制裁针对俄罗斯的乌克兰政策，现在制裁名单上又多了38家个人和公司。制裁旨在打击乌克兰东部分离主义分子及其支持者以及与俄罗斯吞并克里米亚半岛有关的个人和企业。制裁名单上新增加的一些公司被怀疑破坏了现有的制裁措施。
美国财长史蒂文•姆努钦说:“扩大制裁将会给俄罗斯带来更多压力，以便让它朝着外交途径解决问题的方向前进。”美国总统特朗普和俄罗斯总统普京有望在汉堡二十国集团峰会期间举行首次会晤。乌克兰冲突也将成为会晤时讨论的议题。美国参议院上周批准通过了制裁俄罗斯的新法案，那也可能影响到和俄罗斯在建设新天然气管道方面合作的欧洲公司。
【法新社莫斯科6月20日电】俄罗斯外长拉夫罗夫周二指责美国厌俄情绪根深蒂固。此前美国宣布加强对俄制裁，以报复俄罗斯对乌克兰分裂主义叛乱分子的支持。“如果这不屈于我们(美国)同行根深蒂固的厌俄情绪的话，那我无话可说。”拉夫罗夫在与法国外长让-•伊夫•勒德里昂召开的联合记者会上说。遗憾。我们感觉又一次失去了推动改善双边关系的机会。因此着手制定回应措施。”
蒂勒森对俄新计划曝光
【俄罗斯《晨报》网站6月20日报道】美国国务院起草了一份与俄构筑建设性关系的计划。不过，莫斯科对此类计划极度怀疑。美国“嗡嗡喂”新闻网站透露了这份国务院秘密文件的部分内容。这份所谓“蒂勒森计划”由三点组成：其一，国务卿蒂勒森打算说服俄领导层放弃“对美采取咄咄逼人的行为”。这指的是有关俄向塔利班出售武器的传闻，以及美国外交官在莫斯科的遭遇等。华盛顿欲表明，只要俄采取任何违背美国利益的行动，它都将予以还击。
其二，华盛顿希望与莫斯科在重大国际问题上理顺接洽往来，这主要涉及某些问题地区和棘手领域，如叙利亚、朝鲜、网络犯罪、恐怖主义等。蒂勒森希望在打击“伊斯兰国”组织等方面与俄密切协调行动。然而，国务院为此选择的方式并不成功。例如，它试图通过切断俄朝之间贸易往来的形式，与莫斯科在朝鲜问题上开展合作。
其三，国务院打算努力维持美俄关系中的“战略稳定' 这通常被理解为军控，尤其是核武器。蒂勒森提出的这份战略尽管初衷是与俄开展建设性对话，但美国观察家认为，它其实是反俄的。在俄罗斯，人们不相信美国领导层会向俄提出能够构筑正常工作关系的行动计划。俄罗斯政治研究所所长谢尔盖•马尔科夫认为，目前两国不可能谈成“大交易”，因为特朗普无法推行独立的对俄政策，而美国统治集团在俄罗斯问题上也缺乏统一立场。
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