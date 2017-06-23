杭州千万豪宅致4人死亡火灾系人为纵火：保姆嫌疑重大 曾陷民间借贷纠纷

昨天，杭城被一场大火牵动——清晨5点左右，杭州城东蓝色钱江小区2幢1单元1802猛烈燃烧。事件发生后，消防部门迅速调派消防车赶赴现场进行扑救，现场搜救出4名伤者，全部送至浙医二院救治。遗憾的是，经过多方奋力抢救，年轻的母亲和她三个可爱的孩子还是没能醒来。
令人吃惊：系人为纵火，保姆嫌疑重大
就在全城为这场大火为这个家庭唏嘘痛惜的时候，该事件有了初步结论，令人震惊。
据钱江晚报报道，昨天傍晚，杭州市公安局上城区分局发布通告：经公安机关调查，明确为一起放火案件。该户保姆莫某晶（女，34岁，广东东莞人）有重大作案嫌疑，现已被公安机关控制，案件正在进一步调查中。
也有网友在网上曝光，莫某晶曾因民间借贷纠纷，被法院判决偿还被告借款30000元及其利息。因同名同姓，同为广州东莞人，网友们纷纷质疑这个莫某晶是不是就是放火的保姆。昨天下午记者经过多渠道求证，最终确定两者为同一人。
值得注意的是，死者家属称，女主人平时和保姆关系不错，上个月还借钱10万给其买房；另外，经警方询问，保姆承认还曾偷窃女主人名表及小孩手镯。
目击者说：只有保姆逃生，消防水压太低延误救援
昨天清晨，记者第一时间赶到蓝色钱江小区，不过现场已拉起了警戒线，无法进入小区。透过围栏，看到公安和消防人员不时进出。在之江路这侧的马路上，18楼烧焦的阳台异常醒目。
此时，小区外围已经站满了围观群众，大家正在议论纷纷。家住附近的宁先生，早晨5点多听到了密集的消防车响声，才发现18楼起火了。“消防车到得挺快，但楼层太高了，消防员试图升起云梯，但够不到。”
邻居陈先生说：“那家男主人当时不在，家里只有女主人、三个孩子和保姆。我们后来被物业叫起来赶紧撤离。我看到消防员正在用一盘盘水带往上接，从地面一直铺到18楼……这么大费周章听说是水压太低。”
而大家觉得保姆的行为最说不通。住户宋女士说：“这个保姆怎么就顾自己跑出来了啊？不管怎么样，顺手带一个小孩子出来也好呀！”
抢救室外：死者家属崩溃，这大火烧得蹊跷
目击者告诉记者，从1802室先后抬出四位伤者，被守候在小区里的急救车紧急送往浙医二院抢救。
记者赶到医院时，急诊室外围着十多名家属，每个人都泣不成声。孩子的爷爷红着眼，情绪有点激动，奶奶已经哭成泪人。
“我们也是听说了才赶过去的。”奶奶说，他们就住在小区附近，这套房子是儿子儿媳住的，两个孙子一个孙女，还有一个保姆。
“我儿子出差了……保姆怎么能只顾自己跑掉呢？哪怕把小孙子抱出来也好呀。”奶奶边哭边说，保姆跟她说，最先发现火情的是女主人，她叫醒保姆后让她尽快报警、找人帮忙。保姆房边上就是消防通道的楼梯间，保姆说她就慌慌张张地下楼，还喊着：“着火啦！着火啦！”
“为什么会起这么大的火？实在是太奇怪了。”爷爷说他怎么也想不通。
“孩子平时要上学的，起来也很早，但是谁想到会起火，那正是他们睡得沉的时候啊……”奶奶哭着说，三个孩子，最大的11岁，最小的6岁，都是男孩，中间的是个女孩，9岁。
爷爷红着眼念叨说，孙女在一家双语小学读书，英文名叫Angela，喜欢跳芭蕾舞。旁边一个亲戚也抹着眼泪告诉钱报记者，最小的那个还是在香港生的，非常可爱……
然而，抢救室外的揪心、悲痛，却没有唤回妈妈和三个孩子的生命。尽管妈妈和孩子送到医院后，医生立即切开气管，并做心肺复苏，但2个多小时之后，还是回天乏术。
一位年轻的妈妈，带着三个可爱的宝贝，就这样永远离开了。
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