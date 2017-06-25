中国男乒因何“兵谏”

今日，中国体育界出现了罕见的集体退赛风波——因为国家乒乓球队总教练刘国梁被“罢免”，6月23日，三位乒乓球男子世界冠军马龙、樊振东和许昕相继宣布退出正在成都举办的国际乒联中国乒乓球公开赛，中国舆论一片哗然，引起轩然大波。目前事态仍在持续发酵。
明升暗降引发“兵谏”
北京时间6月20日，中国乒乓球协会宣布，刚刚率队在德国杜塞尔多夫世界乒乓球锦标赛上夺取四座奖杯的刘国梁不再担任国家乒乓球队总教练，转任中国乒协副主席。
中国乒乓球协会之前共有18名副主席和4名特邀副主席，外界普遍质疑，这是对刘国梁的“明升暗降”。
在中国，乒乓球有“国球”之称，爱好者众多，在比赛竞技中，多年来中国一直保持对该项目的“统治”地位，其他各国均难以挑战。
曾经是中国国家队队员的刘国梁战绩突出，作为运动员，他是中国第一位世乒赛、世界杯和奥运会“大满贯”获得者；2003年收拍执教，先后担任国乒男队主教练和国乒总教练，2017年卸任男队主教练，只担任总教练，期间曾带领中国乒乓球队斩获30多项世界冠军。而且在他带领之下中国乒乓球男队气氛和睦，刘本人也受到其队员和中国球迷的“爱戴”。
在突然的“罢免”之后，6月23日的中国公开赛半决赛上，本该中国选手马龙上场对阵日本选手大岛祐哉，但马龙突然宣布退赛，紧接着，随后应该上场的中国选手樊振东和许昕也相继宣布退赛。
与当时陷入尴尬沉寂的赛场相比，大陆社交媒体微博“沸腾”——因为在比赛开始之前，马龙发了这样一条微博：这一刻我们无心恋战……只因想念您 刘国梁！微博下面，还配了两张照片，一张是刘国梁的漫画头像，还有一张是刘国梁在里约奥运会上亲吻马龙额头的照片。
马龙的微博发出后不久，乒乓男队主教练秦志戬，马龙的教练马琳，还有樊振东、许昕、王皓、陈玘等中国乒乓球国家队男队选手，在微博以同一句话思念刘国梁。其中王皓、陈杞等人皆是前世界冠军。
当日晚间23时，中国官方表态，国家体育总局新闻发言人就国际乒联中国公开赛中国男子乒乓球队三名运动员、两名教练员擅自弃赛表态称，中国乒乓球男队的2名教练员、3名运动员擅自弃赛，造成了很坏的社会影响。
“在重要国际赛事中不辞而别、擅自弃赛，完全置运动员的职业道德和操守于不顾，置国家荣誉和利益于不顾，不尊重观众、不尊重对手，这种行为极其错误，我们坚决反对。”国家体育总局表示，要求运动队、运动员任何时候都要将爱国主义、集体主义放在首位，过硬的思想作风、严格的纪律要求与运动水平同样重要，“国家体育总局已责成中国乒乓球协会查清事实、严肃处理”。
舆论声音 体育总局被指“误国”
这起事件不仅在体育界引发轰动，在大陆网络甚至海外舆论上的到了高度的关注。
中国官方对此的态度认为男乒国家队的选手毫无“国家责任感”，有违职业道德和体育精神，置国家荣誉和利益于不顾。
但是大陆民间的声音却在一边倒，普遍支持刘国梁和中国男乒的选手们。认为这是刘国梁平时带队“得成绩，得人心”的结果，认为中国男乒的选手“有血性”，是中国体育总局的官员“误国”。甚至有网民将此事与中国历史上，宋高宗阵前杀掉功臣岳飞作比，痛批中国官员的昏庸无能。
海外关注此事的网民普遍对刘国梁报以同情，认为中国体育总局“愚蠢”。有日本网民称希望中国的男乒选手不要被此事件波及，也希望中国男乒不要因此出现实力下滑。
值得注意的是，目前大陆网络上对于中国体育总局的批评正在被大量删除。
“突然开除”背后的高层争斗
为什么在关键比赛之前突然将“功勋教练”开除？目前外界猜测不断。观点认为这是中国体育总局进行管理体制改革的结果。
2016年，曾接替落马的吕锡文担任中共北京市委专职副书记得苟仲文调任中国国家体育总局局长，其上任之初就曾表示，要推动各运动队实现队伍“扁平化”管理，即总局局长直接对接队伍。本次事件之前，中国羽毛球国家队、跳水国家队均进行了此类改革。
但是有反对意见认为，刘国梁的卸任令人费解，因为今年3月30日，国家乒乓球队已经进行了教练员竞聘，竞聘结果是刘国梁继续留任总教练。如果说中国羽毛球队是因为里约奥运会成绩不好、队员管理松散，以至于负面新闻层出不穷，从而其主教练李永波被卸任。那么乒乓球队从里约奥运会到杜塞尔多夫世乒赛，再到刚刚结束日本公开赛，成绩都是无可指摘，队中氛围更是融洽，并且国乒作为目前中国体坛最火爆的运动队，刘国梁并无被卸任的理由。
有大陆媒体爆料，中国体育总局对于刘国梁的职位变动、国乒教练员队伍的整改，最终目标并不是刘国梁本人和国乒。而是将目标瞄准现任中国足协主席蔡振华，此前蔡振华曾担任中国男乒总教练，刘国梁和孔令辉被认为是他的“左膀右臂”。
而之所以这样做，正是来自新上任的体育总局局长苟仲文的授意，据悉，苟局长和蔡主席的相处并不是很“愉快”，此前中国足协和体育总局的政策已经出现过数次“矛盾”的情况。
此外，为了避免总教练权力过大，这次不仅是移除了刘国梁的职位，更是取消了总教练和主教练，这样的“扁平化”，其实保证的是普通教练员除了业务之外再无更多的权力来管辖队伍，而管控队伍更多的权力，直通总局高层。
因此，从里约奥运会成绩不佳的羽毛球、体操、射击，到成绩出色的乒乓球，这还不是尾声。陆续地，还会有其他中心和国家队的变更随之而来。
该传闻目前无法得到进一步重视，值得注意的是，6月23日下午国家体育总局副局长蔡振华同总局乒乓球羽毛球运动管理中心主任雷军出席中国乒乓球公开赛开幕式时，有记者询问其关于刘国梁卸任一事，蔡振华表示：”你应该问现在的乒羽中心。”
刘国梁的职务和国家乒乓球队管理架构调整虽然由社会团体性质的中国乒乓球协会宣布，但实际管理者为作为政府行政部门的国家体育总局乒羽中心，两者二位一体。对于行政部门主导的国乒改组与国乒教练球员以退赛“兵变”背后的事实真相，目前仍然处于扑朔迷离之中。（多维）
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