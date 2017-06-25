安倍强推法案致支持率暴跌

国会闭会后，安倍晋三首相在19日召开记者会，虽然口头上反省，但在加计学园新设兽医系和“共谍罪”法案等问题上，他的基本想法和姿态完全没有变化。之所以一改国会审议过程中的强硬态度展现低姿态，是因为各媒体舆论调查结果均显示安倍内阁支持率急剧下降。本报的调査结果也显示，安倍内阁支持率跌至36%，与5月相比下降了 10个百分点。
今春“森友学园”问题被曝光之际，安倍内阁支持率也未下跌至此。为何这次出现了急剧下降？原因在于很多选民认为安倍政府的强硬手法“越过了红线”。“共谋罪”法案审议明显不充分，但执政党急于在国会会期内通过该法，采取了省略参议院法务委员会表决程序的异常做法。可以认为,这种强硬的姿态招致了反感。
舆论调查结果显示，大部分受访者觉得政府就加计问题的解释“不能使人信服”。由于民进党形势低迷，安倍政府一直保持了高支持率，结果导致首相和执政党得意忘形。首相表示将就加计问题“认真履行说明责任”。那么，首相不妨先向自民党下达指示，对文部科学省前政务次官前川喜平等人进行证人传唤。这是消除人们不信任倩绪的第一步。
修宪图谋恐受阻
【日本《朝日新闻》6月20日报道】题：首相展现低姿态
—直以来，安倍晋三首相凭借“一强独大”的优势采取了强硬的政权运营方式，如今开始遭遇逆风。意识到支持率下跌压力的安倍首相在记者会上表示要进行“反省”，但他的基本主张并没有发生变化。东京都议会选举在即，执政党的危机感日益强烈。“我们把太多的审议时间放在了与政策无关的讨论上。对诸位国民我感到十分抱歉。”安倍首相19日在国会例会闭幕之际召开的记者会上表现得十分低姿态。
明党干事长井上义久在提及與论调查结果时表示:“这凸显出相关的解释说明并不充分。尽量耐心地解释并争取理解，这一点十分重要。”自民党内部也有人表示:“选民感到首相等人的答辩简直是在侮辱听众智商。”在野党19日晚在国会前发表街头演讲对首相的记者会进行了批评。社民党副党首福岛瑞德说:“只说对自己有利的话，实在太卑鄙了。”共产党书记局长小池晃表示:“强制结束国会例会后再说要认真解释，未免太迟了。如果要解答疑问的话，明天就召开临时国会吧。”
对于安倍政府而言，即将开始的东京都议会运举将成为试金石。自民党将与东京都知事小池百合子率领的“都民第一会”展开全面对决，此时内阁支持率下跌，无疑是沉重打击。自民党东京都支部联合会起初计划与首相官邸协调日程，让安倍首相在17日或18日参与助选。但是，国会在最后阶段围绕“共谋罪”法案的通过等事宜而陷入混乱，安倍首相推迟了对东京都议会选举的声援活动。
自民党东京都支部联合会有关人士称“首相十分在意内阁支持率，很难进入声援(议会选举)的状态”，并透露首相甚至还没有确定声援日程。为打开局面，官邸正谋求在9月底进行自民党髙层人事调整的同时推进内阁改组。由于在野党提出了不信任决议案和问责决议案，法务大臣金田胜年和防卫大臣稻田朋美等人可能面临被替换的风险。修宪进程也可能受到影响。
自民党修宪推进总部将在21日召开全体会议，就在宪法第九条中明确自卫队的存在进行讨论。自民党希望在年内出台修宪草案，目前各方面正按照首相主导的日程推进。但安倍政府急速推宪的基础是“修宪势力”在众参两院占三分之二议席以及内阁维持髙支持率。采取奇招强行通过“共谋罪”法案的手法遭到了强烈指责。安倍政权如果在发起修宪动议之际也采取强行通过的手法，则在国民投票阶段必然会招致舆论猛烈反抗。
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