欧盟试压社交媒体加强网宣管控

唐纳德•特朗普总统当选时发誓对“伊斯兰极端怖主义”采取强硬态度。他曾努力推行禁止来自6个主要穆斯林国家的公民进入美国的旅行禁令，同时经常就世界各地发生的伊斯兰恐怖主义袭击事件发推特。但22日发布的一份报告表明，总统把事实搞混了。
由美国国家研究所下设的调查基金、一个非营利媒体中心和美国调査报道中心下属的“揭秘”广播节目共间进行的一个研究项目发现，在过去9年中，右翼极端分子策划和执行的恐袭事件是包括“伊斯兰国”组织(IS)在内的伊斯兰极端分子的近两倍。在右翼极端分子策划和发动的115起袭击事件中，警方挫败了35%的袭击。
而在63起伊斯兰恐怖主义案例中，警方的成功率髙达76%。右翼极端分子策划和发动的袭击事件不仅成功率更高，而且常常更具杀伤性。2008年至2016年，三分之一的右翼袭击事件造成了人员死亡，而伊斯兰极端分子恐袭事件只有13%造成人员死亡。不过，值得注意的是，总体说来，伊斯兰极端分子杀害了更多的人，达到90人，而右数极端分子杀害的人数是79人。
调查基金在一项声明中说该项目对特朗普和共和党执迷于将“伊斯兰极端恐怖主义”认作最大安全威胁的非理性进行了量化。”在伦敦一个清真寺发生伊斯兰恐惧症袭击事件后，持朗普尚未承认右翼暴力的问题，并一反常态地保持沉默。而特朗普就近几个月来英国首都发生的三起伊斯兰恐怖主义袭击事件都发了推特。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost