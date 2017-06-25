美防长试图缓解土耳其安全顾虑

美国国防部长詹姆斯•马蒂斯告诉土耳其，一旦得到华盛顿支持的民兵组织设法把“伊斯兰国”组织(IS)恐怖分子赶出叙利亚北部城市拉卡，五角大楼将收回向库尔德人民保护部队提供的武器。
马蒂斯今天致信土耳其国防部长菲克里•厄舍克说，美国已经针对土耳其的安全顾虑采取了彻底而坚决的措施，将向安卡拉政府提供交给人民保护部队的武器和装备的月度清单。马蒂斯进而提到，第一份清单已于本月早些时候递交给土耳其官员。人民保护部队是所谓的“叙利亚民主军”的重要组成部分。马蒂斯说，阿拉伯战斗人员将占民主军的80%。他强调，一旦从“伊斯兰国”组织手中解放拉卡，该市将由阿拉伯军队控制。
据估计，目前有30万平民困在拉卡，其中包括来自叙利亚其他地区的8万人。许多人近几个月已经逃离，联合国人道主义事务协调厅认为该市目前有大约16万人。“叙利亚民主军”本月6日表示，已经开始了旨在把“伊斯兰国”组织赶出拉卡的行动。土耳其官员经常表示，坚决反对库尔德人民保护部队参与美国领导的收复拉卡的攻势。安卡拉认为，该部队是库尔德工人党的叙利亚分支。后者从1984年开始为在土耳其境内建立自治区而战。
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