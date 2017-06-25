美国批评渥太华对中国收购高科技企业监管不力

美国众议院军事委员会主席马克•索恩伯里敦促渥太华，当中国投资者希望收购专业制造先进军事元件的加拿大高科技企业时要“提高警惕”，严格执行国家安全审查程序。索恩伯里在回应本报有关中国深圳海能达通信股份有限公司竞标收购加拿大诺赛特国际公司的报道时做了上述表示。诺塞特向美军和北约出售卫星技术。加拿大政府未经正式的国家安全审查就批准了这项交易。
索恩伯里警告说，中国正在利用西方国家对外国投资的监管漏洞，购买可能用于提升军力的先进技术。索恩伯里在发送给本报的一份声明中说:“我越来越担心，中国等国家正在进行各种并购计划，利用监管漏洞以及其他手段获取重要防务技术。”他补充说:“美国和重要
友邦及盟友的公私部门必须提高警惕，必须采取措施防止被人利用。”
美国众议院军亊委员会成员沃尔恃•琼斯同意索恩伯里的说法，并呼吁美国军方重新审视与诺赛特公司的合同和关系。特鲁多内阁在6月初批准了海能达收购诺赛特的交易。这家中国电信巨头曾被指资盗窃美国技术。海能达面临其美国竞争对手摩托罗拉公司提起的一起法律诉讼。摩托罗拉指控它侵犯知识产权。美中经济与安全评估委员会成员迈克尔•韦塞尔说，中国企业收购诺赛特“给美国带来了重大的国家安全顾虑，因为该公司是我们军方的供应商之一。
加拿大安全情报局的两位前高官说，此项交易当初应该接受全面安全审查。加拿大总理特鲁多为没有对诺赛特收购案进行国家安全审查进行了辩护，他说加拿大事前征询过华盛顿的意见，华盛顿认为该收购案不会构成任何国家安全风险。中囯驻加拿大大使馆说，此项收购只是一次正常的商业交易，不应该政治化。海能达竞购诺赛特曾触发加拿大法律规定的国家安全审査条件。但本月早些时候，诺赛特的管理层被告知，初步审查结果决定，此项收购无需接受全面国家安全审查。（加拿大《环球邮报》）
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