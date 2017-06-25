跨国公司正输掉中国消费者争夺战

【英国《金融时报》网站6月20日报道】根据今天发布的一项大规模民调的结果，在从果汁、化妆品到牙刷的中国日用品领域，国际品牌的市场份额正输给本土公司。目前，跨国公司正在努力适应中国消费者日益变化的喜好。在从瓶装水到洗发水的快速消费品类别中，收入不断增加的中国白领消费者正逐渐转向售价更高的高端品牌。这一趋势甚至波及卫生纸，消费者正从双层卫生纸转向三层卫生纸。
但是，本土公司在占领高端市场方面行动更快。贝恩公司和凯度消费者指数公司对4万个家庭进行调查后发现，去年雀巢、宝洁和联合利华等跨国企业旗下品牌的市场份额，在26个快消品类别中的18个有所下降。尽管中国城市快消品市场的规模在2016年只增长了3%，但中国企业的销售额增长了8%以上，外国品牌的销售额仅增长1.5%。凯度公司中国区总经理虞坚说:“跨国品牌正在落后，本土品牌正搭乘高端化的便车实现快速发展。”
转向本土品牌的趋势在历来由外国公司把持的类别(比如化妆品）中最显著。“滋源”此前几乎不为人知，但它抢在外国竞争对手之前推出无硅油洗发水，一举实现逆袭。在果汁领域，汇源和农夫等本土制
造商也创下佳绩。它们以健康饮品的形式推出昂贵的“非浓缩还原汁”,迎合了时下中产阶级对健康不断提升的需求，把百事公司旗下的“纯果乐”等品牌抛在后面。
国内企业还得益于消费向网购的转移，网销贡献了去年销售额增长的四分之三。虞竖说:“本土品牌正在这些领域展开迅速行动，它们对电子商务的利用要比跨国企业早得多。”在上海办公的贝恩公司合伙人布曾诺•拉纳说:“跨国公司在顺应市场变化速度方面行动迟缓。”通常由家族经营的中国消费品公司对本土市场的关注度更高。但是拉纳先生补充说，它们“在创新方面并不输给甚至还强于西方公司”，而跨国公司“接近于变得具有官僚色彩，或是已经充斥着官僚作风”。
总部位于上海的中国市场研究集团创始人雷小山说，雀巢之所以在中国瓶装水市场落后于本土企业，是因为它的产品定位比对手更低端，而联合利华的招牌冰棋淋“售价太低，块头也太小”。凯度公司和贝恩公司说，民调结果对跨国公司而言也并非一片惨淡。它们在啤酒市场的份额有所增加，因为中国品牌一直难以摆脱低价的形象。一些高端品牌——比如阿玛尼以及圣罗兰的化妆品一的业绩很好，飞利浦电
动牙刷的销量实现增长，因为高端化浪潮已蔓延至口腔护理领域。
跨国公司正采取行动适应潮流。强生公司消费品部门负责外部创新的副总裁约翰•贝尔说:“中国消费者的变化速度太快了,有时他们会丧失对品牌的忠诚度。因此，我们现在越来越需要试验和学习。对我们而言，这意味着进行创新。”
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