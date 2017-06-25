Facebook新推Groups功能，是要抄袭微信群组？

美国时间6月22日，Facebook CEO马克·扎克伯格公布新的Facebook十年愿景：“帮助人们建设社群，将世界联系更紧密”（To give people the power to build community and bring the world closer together）。
这是Facebook十年来首次更新企业愿景，之前人们熟知的是“赋予人分享的权力，让世界更开放互联” （to give people the power to share and make the world more open and connected）。
Facebook已经花费了十几年的时间，让人们保持分享的状态：你能在Facebook上看到好朋友孩子的照片，看到高中生们如果看待政治问题等等。
现在，扎克伯格想做得更多。他意识到，只在线上连接人们是不够的。因此在扎克伯格最新的愿景陈述中，相比于原先的Facebook分享的基础，“社群”和平台是他更为强调的东西；让世界连接更紧密是他更紧迫的任务。
扎克伯格认为，“在一些重大问题的讨论上，Facebook能帮助人们建立一个更民主、更高效的平台。”
Facebook上线了一个新的群组功能（Groups），扎克伯格第一次是在芝加哥举办的“社群峰会”上对其进行了展示。300位来自美国各地的社群管理员听到了扎克伯格和其他高管的演讲。
这些社群的管理员代表了Facebook上社群组织的丰富性，其中包括一位支持孩子同性恋的妈妈，那些不幸的罕见病患者，还有拥有高自杀率的精神病医师等等。
在数月前，扎克伯格已经在全国各地开始演讲，强调社群的重要性。2017年2月，扎克伯格曾表示，有些Facebook用户是团体成员，这些团体非常有意义，他想增加此类用户的数量。当时他还说，只有大约5%的用户是类似团体的成员。
在过去几年中，Facebook不得不面对一些尖锐的指责，Facebook一度被认为是“假新闻”的制造者和传播渠道，包括一些谋杀现场的直播，制造一些泡沫，甚至为分裂国家推波助澜。这些社群的功能旨在缓解这些问题。
2010年，Facebook首次推出类似社群的工具时，这是一个更偏个人的产品，用于家人和朋友间分享照片和信息。最新版本的Groups功能按兴趣或话题划分，成员人数可以从几人到几万人不等。任何人都有建组权利，这些组可以是公开的、封闭的。但管理员可以控制加入人群、审查内容。
这非常像微信群组的运作方式。
按照扎克伯格的描述，在群体中活跃是一种政治行为，是解决世界弊病的基础方式。“世界上一些重大的事情都不会发生在一个国家或一群人的决策下，不可能是自上而下推动的。我们需要的是自下而上地建立。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost