预期寿命增加改变老龄定义

【美国石英财经网站6月23日报道】题：研究人员重新评估正式变“老”的年龄
研究人员表示，老龄的定义应以一国人口在21世纪的预期寿命作为依据。照此逻辑，70岁或许就是按这种新概念界定的60岁。这项新研究还预测称，美国等国的人口老龄化趋势将在本世纪结束前终结。人口老龄化是指预期寿命持续增加和生育率下降等因素导致一国人口年龄中位数上升的现象。很多国家对这一问题十分关切，因为有观点认为，人口老龄化会导致就业人口数量持续下降并平添社会负担。
《科学公共图书馆•综合》期刊刊登了这份研究报告。斯托尼布鲁克大学经济学教授、研究报告第一作者沃伦•桑德森说:“这项研究不同于此前进行的研究。其不同之处在于，我们使用的是联合国所作的预测，而该预测纳入了不确定性，我们还把上述预测与我们评估老龄化的新标准结合起來。经过这项研究，几乎可以肯定的是，中国、德国和美国的人口老龄化趋势远不到本世纪末就会终结。”
桑德调强调，预测结果显示，随着预期寿命不断增加，年龄较大群体的健康状况和认知力一般都有所改善，各国由此可以适当调整解决人口老龄化问题的公共政策。研究报告称，德国和中国的人口老龄化可能分别在2040年和2070年前达到峰值。这项研究将老龄化评估工作与联合国有关人口的概率预测结合起来。传统人口预测方法一刀切地将“老龄”界定为65岁。但随着预期寿命不断增加，人们维持健康活跃状态及生产能力的时间也在增加。
过去十年，国际应用系统分析研究所公布的大量研究结果显示，“老龄”的界限应随预期寿命的改变而作出调整。该研究所推出新的老龄化评估方法，该评估方法以人口特点为依据，对人口老龄化的见解更加全面。这项研究将上述新的评估方法与联合国有关人口的概率预测结合起来，进而形成一套新的年龄结构预测方法，预测对象为中国、德国、伊朗和美国。
硏究报告使用的其中一种评估方法综合研究了预期寿命和真实寿命，以此来调整对老龄的定义。而概率预测可形成数以千计的可能情况，由此可显示有关老龄化的一系列可能结果。就中国、德国和美国而言，研究结果表明，远不到本世纪末，这些国家的人口老龄化趋势就会达到峰值并开始持续下降。伊朗过去20年生育率急速下降，该国的年龄分布状况也不稳定，因此人口老龄化的结果也具有高度不确定性。
研究报告的共同作者谢尔盖•谢尔傅夫总结说：“我们选择这四个国家进行分析，是因为四国的人口结构和预测情况各不相同，我们由此可以通过一系列的可能情况来测试这种研究方法。”
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