特朗普期待汉堡再会习近平

外媒称，美国总统特朗普当地时间22日在白宫会见正在华盛顿出席首轮中美外交安全对话的中国国务委员杨洁篪时表示，期待同中国国家主席习近平在二十国集团（G20）汉堡峰会期间再次会晤，并在年内应习近平主席邀请对中国进行国事访问。
据俄罗斯卫星网6月23日报道，据中国外交部消息，特朗普表示，他和习近平主席在海湖庄园进行了成功会晤，达成很多重要共识。很高兴看到会晤以来美中各领域合作都取得了积极进展。期待同习近平主席在二十国集团领导人汉堡峰会期间再次会晤，并在年内应习近平主席邀请对中国进行国事访问。希望通过上述高层交往，推动美中关系取得新的发展。
杨洁篪表示，习近平主席期待同总统先生在二十国集团领导人汉堡峰会期间再次会晤，欢迎总统先生年内对中国进行国事访问。
据中国外交部消息，杨洁篪说，不久前总统先生派美国政府代表出席“一带一路”国际合作高峰论坛，中方表示高度赞赏。中方愿在共建“一带一路”方面与美方开展合作。
特朗普表示，美方愿同中方在“一带一路”有关项目上进行合作。
双方还就朝鲜半岛核问题等交换了看法。特朗普表示，美方期待着同中方就朝鲜半岛核问题加强合作，推动早日实现半岛无核化。
杨洁篪重申了中方在半岛核问题上的原则立场，表示中方愿继续同包括美国在内有关各方保持沟通与协调，共同为缓解半岛紧张局势、推动半岛核问题的妥善解决作出努力。
据美媒6月23日报道，美国总统特朗普上任后，美中首轮外交安全对话21日在华盛顿结束，双方都表示对话富有成果。
美方主持这次对话的国务卿蒂勒森与国防部长马蒂斯，在对话结束后共同会见了媒体。蒂勒森在发布会上表示，双方进行了“富有成果”的会谈，这些对话为美中双方将在今后40年如何进行接触与共存提供了机会。
中方在对话后发表的新闻稿的最后表示，“双方认为首轮中美外交安全对话是建设性和富有成果的”。
另据新加坡《联合早报》6月23日报道，中美首轮外交安全对话21日结束，从官方公布的消息来看，中美双方强调了各自就朝鲜、南中国海等棘手安全课题的立场。受访中国学者认为，更多的合作和磋商可能在台面下继续推进。
复旦大学美国研究中心主任吴心伯教授表示，虽然双方就朝核问题的公开表述与过去没有太大的变化，但他相信，自从中国国家主席习近平和美国总统特朗普4月份首次会晤后，中美在朝核问题上的协调和合作，实际上在加强。
他解释：“我们从结果来看，朝鲜半岛形势4月份以来保持相对平静，这应该跟中美合作分不开。另外，特朗普最近在推特上承认中国为解决朝鲜问题做了很多，如果中国没有做，他也不会这么说。”
吴心伯说：“对话的用意本来就是为了沟通各自的战略意图和政策，不是谈判。美国换了政府后，对华政策一度引起疑虑，这次重申战略意图，还是有价值的。”
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