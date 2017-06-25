音乐有多古老？或许和人类一样

【美国每日科学网站6月20日报道】题：音乐的故事就是人的故事
音乐如何起源？刚开始时，我们的先祖是通过—起敲击物体创造节奏，还是用嗓子歌唱？他们使用何种乐器？在人类社会中，音乐始终很重要吗？如果是这样，原因何在？最近发表在《社会学前沿》杂志上的一篇文章探讨了以上这些问题。答案表明，音乐的故事在很多方面就是人的故事。那么，音乐是什么？这个问题难以回答，因为每个人都有自己的看法。文章作者、牛津大学的杰里米•蒙塔古称，他对音乐的定义是“传情达意之声”。
根据这一爱义，母亲为安抚婴儿而发出的轻声哼唱可能也算音乐，而这种简单音乐很可能先于语言出现。但是，我们如何划分音乐与语言的界限呢？你可能会认为，在音乐中，节奏、音型和音高控制是重要的，但是在某人朗诵十四行诗或感情强烈地讲话时，这些因素同样适用。蒙塔古的结论是:“我们每个人都能根据自己的判断说，‘是的，这是音乐’，‘不，那是语言’。”那么，我们袓先何时开始创作音乐？如果讨论的是唱歌，那么，控制音高很重要。
科学家们研究了早期类人猿的颅骨和下颌化石，看它们是否能发声和控制音髙。大约100万年前，尼安德特人和现代人类的共同袓先已有了使他们能像我们一样“唱歌”的发声器官结构，但无法知道他们是否唱过歌。音乐的另一重要组成部分是节奏。我们的先袓也许曾通过拍手创造有节奏的音乐。在有人意识到一起敲打石头或棍棒可以让手不那么疼后，最古老的乐器也许就出现了。在这些乐器中，可能很多是用木头或芦苇等软材料制成的，因此没有存留至今。
留下来的是骨制管乐器。在迄今发现的最古老乐器中，一些是在3.9万年至4.3万年前用天鹅和秃鹫的翼骨制成的。还在一些令人吃惊的地方发现了一些古老乐器。例如，有证据显示，1.2万年前，人类曾敲击洞穴中的钟乳石，洞穴则发挥共鸣器时作用。因此我们知道，音乐是古老的，也许在人类进化出现之初，就已陪伴我们。但是音乐为何会出现并且存续至今？音乐可能有着很多功能。其一是舞蹈。
不知道是早期的舞者创造了音乐用以伴奏，还是音乐引导人们有节奏地摆动身躯。另一个显而易见的原因是娱乐，不管是个人娱乐还是集体娱乐。利用鼓号等乐器，音乐还能用于通讯——往往是远距离通讯。然而，音乐出现的另一原因是满足宗教仪式之需，几乎每种宗教都使用音乐。但是音乐出现并存续至今的最重要原因也许是，它让人们走到一起。蒙塔古解释道：“音乐有助于亲密关系的形成，例如母亲与孩子间的亲密关系，或群体之间的亲密关系。
音乐让劳动者在进行原本枯燥乏味的重复性工作时保持快乐心情，帮助大家一起行动、增强其工作的力量。在狩猎或战争前一起跳舞或唱歌让参与者结合成一个有凝聚力的群体。”他的结论是：“甚至有人声称，音乐在促成此种亲密关系形成时不仅创造了家庭还创造了社会本身，让原本可能独居的个体走到一起。”
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