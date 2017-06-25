中国蝉联全球超算冠亚军

美国有很多性能强大的超级计算机，但是从20l3年以来它们当中没有一台是全世界运算速度最快的。而到2016年的时候，全世界运算速度第二快的超级计算机也不是美国的。到今天，全世界运算速度第三快的超级计算机都不是美国的了。这一荣誉现在属于瑞士。
在过去一年里，瑞士国家超级计算中心的“代恩特峰”超级计算机一直在进行升级，运算速度提升至原来的三倍以上，这使其在世界超级计算机500强排行榜上的名次从第八位一路飙升到第三位。这次升级使其浮点运算速度增加到大约每秒2亿亿次，略快于美国的“泰坦”超级计算机所能达到的每秒1.7亿亿次。
而“代恩特峰”的这一速度要想击败位于排行榜前两位的中国超级计算机还差得很远。“天河二号”计算机机的浮点运算速度达到每秒3.3亿亿次，而2016年登上榜首位置的“神威•太湖之光”计算机则达到令人咋舌的每秒9.3亿亿次浮点运算。
这是1996年以来美国超级计算机首次未能进入世界超级计算机500强排行榜的前三名，很可能反映出美国超级计算机技术研发的不足。但是这种情况可能将会发生改变。美国能源部刚刚向多家公司提供了超过2.5亿美元的拨款，帮助它们开发下一代超级计算机技术。（美国《大众机械》）
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