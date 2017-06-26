中国处在超越美国对科学投资的轨道上 美应增加投入

美媒称，在过去的15年间，美国渐渐看到自己在科学领域的全球领先地位没有进步。而在美国放慢脚步的时候，中国以惊人的速度兑现着其对科学的承诺。
据美国《华盛顿邮报》网站6月20日报道，《临床检查杂志·观察》日前公布的统计数据显示：2000年，中国在生物医学领域的投入只相当于美国的12%。到2015年，中国已经远远超过除美国以外的所有其他国家，在生物医学研究上的投入为美国的75%。在生物医学以外的科学领域，其他的研究也发现了类似的趋势。
报道称，这并不意味着美国已经在科学研究上失去了领导地位。但是，按照中国目前对科学家的投入速度，似乎在不久的将来，中国势必会超过美国的研究投入。
据《华盛顿邮报》报道，有很多人一针见血地谴责特朗普政府大幅度削减科研投入的计划，特别是对国家卫生研究院的投入。但是，国家卫生研究院的预算在2008年经济衰退后一直没有起色。尽管近几年国家卫生研究院的投入有所增加，但在考虑到10年来的通胀后，投入实际上有所下降。
报道称，中国不光在投入，也在出版文章。《临床检查杂志·观察》的文章发现，中国研究人员在高级别生物医学期刊上发表的文章数量一直在增加。另一方面，美国研究者单独出版的文章的数量则在减少。这不仅有可能影响到美国研究机构的声望，从长远来看，甚至可能影响他们获得筹款的能力。
《华盛顿邮报》认为，在某种程度上，这不应该让人吃惊。中国占世界人口的五分之一；美国占世界人口的不到5%。考虑到中国将迅速崛起进入发达国家的行列，其科学能力也会以非常高的速度提高，这一点并不奇怪。
报道称，然而，科学推动着美国的经济发展。它是工业、投资和工作的基础。美国目前毫无疑问仍是世界上的高等教育中心。那么，当其他地方的研究机构开始吸引最好和最聪明的人才时，会发生什么情况？美国的城市和地方经济到底怎么了？
报道称，事实上，科学界一个更令人鼓舞的迹象是近年来，国际合作完成的文章的数量一直在增加。不过，美国政府认真重视对研究的投入是明智之举。现在不是美国放弃对科学的承诺的时候。
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