德国应带头在G20峰会孤立美国

【德国新闻电视频道网站6月1日文章】题:“美国可能是最大输家”
作为全球第二大二氧化碳排放国，美国退出《巴黎协定》会带来何种后果？对全球气候、美国经济和其他国家而言，这将意味着什么？德国伍珀塔尔气候环境和能源研究所国际气候政策研究员卢卡斯•赫尔姆维勒在接受本网站记者采访时给出了答案。
减排难度因美国反悔大增
徳国新闻电视频道网站记者问：赫尔姆维勒先生，美国退出《巴黎协定》会给全球气候带来哪些影响？卢卡斯·赫尔姆维勒答：即便特朗普不取消所有气候政策措施，单是美国未来四年的二氧化碳排放里稳定在当前水平就足以对全球气候造成严重损害。与奥巴马的气候保护目标相比，美国到2025年将额外多排放30亿到34亿吨二氧化碳。与之相比，德国2013年的排放总量尚不足10亿吨。
问：全球升温不超过2摄氏度的目标还能否实现？
答：肯定会变得困难得多。不过，与消除美国二氧化碳排放所带来的影响相比，更难的大概是填补美国退出带来的资金缺口。
问：这些资金是用来做什么的？
答：很多发展中国家在他们的气候保护目标中提出了自己能承担的部分，以及还有哪些计划需要获得国际支持。在这一点上，美国曾承诺提供资金——也因为只有这样做，发展中国家才能实现减排。但特朗普早已明确表示，不会继续向相应的联合国气候基金“绿色气候基金”注资。由此产生了需要填补的资金缺口。
问：美国退出会产生多米诺骨牌效应吗？其他国家是否也有可能退出？
答：幸运的是，到目前为止似乎还没产生这一效应。印度、中国和欧盟继续明确支持《巴黎协定》。虽然尚不清楚这只是一种初步反应还是一种长期支持，但早在2016年的马拉喀什气候大会上，就已出现与多米诺骨牌效应相反的“就是现在”的氛围。
退出协定或令美国成最大输家
问：据说，美国的退出根本不可能一下子完成，而是需要几年时间。这是什么原因？
答:《巴黎协定》有一项保护条款，签约方在协定生效三年后方可正式提出退出。届时还需再经过一年，退出才生效。《巴黎协定》往美国于2016年11月生效。因此待朗普最早要到2019年11月才能宣布退出。到2020年11月4日才生效。很讽刺的是，这一天正好是下届美国总统大选结束后的第二天。
问：退出会给美国带来哪些经济影响？能带来好处吗？
答：特朗普总是将退出协定与“重回煤炭时代”的口号联系起来，而这种情况无论如何都不会发生。用水力压裂法开采的低成本天然气和可再生能源所带来的强势竞争已经令煤炭业在美国无利可图。实际上，美国最终可能是最大的输家——如果它拿自己在可再生能源和存储技术领域的良好开端冒险，并将技术领头羊的位置拱手让给中国的话。
问：那到底是什么原因促使特朗普退出气候协定？
答：我认为这涉及政治原因，与他在美国煤炭大州的核心选民有关。煤炭工人曾在很长一段时间里是美国的英雄。他们冒着生命危险与大自然斗争一一为点燃美国梦开采媒炭。但《巴黎协定》让最高政治领导层达成共识：大自然从英雄们的对手变成了受害者，而煤炭企业成为恶人。特朗普试图以退出气候协定的方式，重现煤炭矿区的历史和自豪感。但这种情况无疑只会是昙花一现。
各国须迫使美国认清时势
问：签署了《巴黎协定》的国家现在原则上应该作出何种反应？
答：第一步，孤立特朗普和美国联邦政府，并清楚表明，他们真的是唯一没有认清时势的。因为至今只有两个国家没有签署《巴黎协定》:一个是叙利亚——出于可以理解的原因。另一个是尼加拉瓜，对其而言《巴黎协定》并非过于雄心勃勃，而是力度不够。
问：德国现在应该具体做什么？
答：德国现在得到了一个重要角色，因为德囯是7月举行的二十国集团(G20)峰会的东道主。在会前宣传中，气候保护始终是峰会的一个核心议题。德国务必应坚持这一点——即便这可能导致与美国关系紧张，最终或许只有其余19个国家发表联合声明。继续疏远美国可能会成为联邦议会选举中的一个棘手问题。但这是可以凸显美国在国际气候政策中受到孤立以及其他国家团结一致的时刻。因此德国不应改变态度。否则对气候政策而言，将是一个危险信号。
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