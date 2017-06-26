维生素K也是补钙好帮手

很多人都知道缺钙需要补充维生素D，但其实，维生素K也是补钙的好帮手，它在我们成长过程中也扮演了至关重要的角色。
维生素K也称凝血维生素，是一种脂溶性维生素。它能促进血液正常凝固。尽管人体需要量少，但新生儿却极易缺乏。缺少它，可能导致凝血功能减弱，严重时会流血不止，甚至死亡。体内充足的维生素K，能促进骨骼代谢、有效降低骨折风险。它还能减少女性生理期大量出血，预防内出血及痔疮等。中老年女性、偏好荤菜、常流鼻血以及长期服用抗生素者都应特别注意多从食物中摄取维生素K。
维生素K多以叶绿醌的形式，存在于绿色蔬菜、动物肝脏、鱼类、肉、乳制品之中，植物油中也含有少量。其中，绿叶蔬菜含量最高。一般绿叶蔬菜颜色越深，维生素K的含量也就越高。其他食物如豌豆、鸡蛋、鱼、奶制品、大豆油、肉类、水果、坚果、肝脏和谷类食物等也含有较丰富的维生素K。
一般来说，只要每天摄入500克蔬菜，其中包含300克以上的深绿叶蔬菜，就能有效预防维生素K的缺乏，维持血管和骨骼的健康。
值得注意的是，充分吸收维生素K需要油脂。因此，食用绿叶蔬菜时尽量不要选择生吃，用清炒或焯水后用油凉拌的方式更有助于吸收。此外，过多摄入维生素K也会出现问题，比如孕妇可能会产生溶血性贫血，且其新生儿会出现高胆红素血症等；可诱发特异性体质的老人溶血性贫血、过敏性皮炎等。
孩子夏天不能吃冰？不能赤脚？睡觉出汗是缺钙？
炎热的夏季到了，朋友圈里为孩子能不能吃冷饮、能不能赤脚这件事儿吵翻了天。“奔放派”妈妈会说，冷饮进入口腔以后不就变热了吗，为什么不能吃？“严谨派”的妈妈会反驳，你的嘴巴又不是火炉，瞬间就能把冰烧沸吗？而且孩子通常脾胃虚弱，不能吃冷饮的。
除了冷饮，孩子夏日打赤脚等问题也会引起不同派别的妈妈、奶奶、外婆的混战，那么让我们来听听专家如何解答。
夏季吃冷饮？专家：不建议
上海儿童医学中心特诊部副主任医师赵醴医生指出，大量快速地进食冷饮，会损伤孩子稚嫰的胃黏膜，引起急性胃痉挛，导致腹痛、腹泻、食欲不振，需要较长时间恢复。反复发生，长此以往，必然带来胃部疾病，甚至出现营养问题。
现在临床上，成人的疾病幼年化，儿童胃出血、急性糜烂性胃炎不少见，“原因不明”的腹痛更是常见，与饮食不合理、暴饮暴食、冷食过多、刺激性饮食不无关系。此外，冷饮中糖分、油脂的含量比较高，吃多了对孩子的健康和营养摄入没有益处，因此医生建议孩子远离冷饮。
入睡后狂出汗是缺钙？专家：不一定
有些妈妈会说，孩子每天入睡后1个小时左右浑身出汗，一整块大的汗巾都会湿，这是不是缺钙？赵醴医生指出，很多孩子晚上出汗，常常有妈妈怀疑是不是缺钙，这并不一定，并且大部分孩子都不缺钙。不过，现在维生素D缺乏的孩子比较多，与孩子户外活动少、日照时间短，饮食中维生素D的摄入不足有关。可以考虑进一步检查，补充维生素D。
另外，孩子白天活动多，交感神经兴奋性高，入睡后兴奋性逐渐恢复，所以在初入睡时比较容易出汗，一般到孩子4-6岁以后，出汗比较多的情况会慢慢缓解。
夏天孩子不能吹空调？专家：不要对着吹
有些妈妈会说，我很怕让小孩吹电扇，太容易感冒了！而且也不能睡在空调的出风口正面吹，睡一觉保证流鼻涕。上海市中医医院儿科薛征主任医师指出，从中医的角度来说，气候炎热的夏季，孩子的皮肤毛孔开泄，邪气容易入侵，小朋友如果从一个很热的地方，突然进入到一个比较寒冷的环境中，容易受凉而生病。
对于幼小的孩子来说，室内空调温度不宜过低，一般26℃、27℃比较合适，太冷太热都会消耗能量。如果孩子比较小，在卧室里睡觉，可以开客厅空调，让冷空气进来，整个房间温度降下来，不那么热就行了；如果在客厅玩，就开卧室空调，或者把空调出风口往上推，不要对着吹，一般孩子还是能承受的。
花露水防蚊露能用吗？专家：看成分
有些妈妈会担心：孩子被蚊虫咬了很心疼，但又听说一些防蚊液含有毒成分，到底能不能用？薛征医生指出，主要还是看其中的成分，一些纯中药和纯植物的制剂宝宝可以使用。花露水和金银花露都可以用，但是使用时注意不要进入眼睛，不然孩子会很不适。
最传统的花露水中有驱蚊的成分，洗澡的时候用一点也可以。当然，一些含有化学成分的制剂容易刺激宝宝皮肤，对于敏感皮肤的宝宝还是要慎重考虑。
能不能赤脚？专家：看体质
有些妈妈会说：还没到夏天的时候呢，我家小孩在家就打赤脚了，我常常喊他穿拖鞋！老话说，冷从脚底冷起，好怕他感冒！但有些妈妈自己体质比较热，自己都不穿袜子，也就不让孩子穿。
对此，薛征医生指出，传统育儿有“脚要暖头要凉”的说法，但具体还是要看孩子体质。有些孩子体质虚寒，那就要注意保暖；有些孩子体质本身比较热，也可以不穿袜子，养育的时候也要注意凉一点。
从学爬开始，宝宝就手脚并用地探索这个世界，感受空间、平整与凹凸、冷与热，人的脚上还有众多穴位，赤脚走路是一件很好的事情。但如果室内温度过低，这时候就要灵活掌握原则了。
对于小月龄的宝宝，或者处于安静状态以及空调房中的孩子，妈妈们可以通过自己的手来感知孩子的脚温，如果明显低于自己的手温，那就需要给孩子穿上袜子了。
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