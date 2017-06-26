中国高铁最新版 “复兴号”首发亮相！车内随时充电连WiFi

近几年，高铁一直是中国速度和中国技术的一张名片。 “和谐号”广为人知，现在，又来了“复兴号”！试验速度可达400公里/小时！从“和谐”到“复兴”，中国高铁“红”了。
25日，由中国铁路总公司牵头研制、具完全自主知识产权、达世界先进水平的中国标准动车组被正式命名为“复兴号”。
26日，“复兴号”将在北京南站和上海虹桥站双向首发。
被称作“最新版中国高铁”的“复兴号”究竟长啥样？它与广为人知的“和谐号”有何不同？速度能达到多快？安全性又如何？
纯正中国血统，中国标准占84%
按照计划，6月26日，“复兴号”将率先在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发，分别担当G123次和G124次高速列车。
被媒体称作“最新版中国高铁”的“复兴号”，从2012年开始研发，2014年完成方案设计，2015年下线，今年正式亮相。
据媒体报道，大量采用中国国家标准、行业标准、中国铁路总公司企业标准等技术标准，是“复兴号”最突出的特点。在254项重要标准中，中国标准占84%。此外，“复兴号”整体设计以及车体、转向架、牵引、制动、网络等关键技术都是中国自主研发，具有完全自主知识产权。
颜值如何？两种型号车型线条更优雅
那么，“复兴号”究竟长啥样？
据了解，“复兴号”中国标准动车组目前有“CR400AF”和“CR400BF”两种型号。与广为人知的“和谐号”相比，“复兴号”在“颜值”上有一定提升。
据报道，它采用了全新低阻力流线型头型和车体平顺化设计，车型线条更为优雅。
另外，列车阻力比既有CRH380系列降低7.5%-12.3%，列车在350公里时速下运行，人均百公里能耗下降17%左右，跑起来更节能。
速度有多快？试验速度可达时速400公里及以上
据了解，按照中国铁路总公司新的动车组编制规则，新型自主化动车组均采用“CR”开头的型号，“CR”是中国铁路总公司英文缩写，也是指覆盖不同速度等级的中国标准动车组系列化产品平台。
上述“复兴号”型号中的“400”为速度等级代码，代表该型动车组试验速度可达时速400公里及以上，持续运行时速为350公里。
安全性如何？2500余项监测点全方位实时监测
速度这么快，那它的安全性究竟如何呢？据报道，为确保安全，“复兴号”一路上都有“随行医生”严密监护。
“复兴号”全车设有2500余项监测点，能对轴承温度、冷却系统温度、制动系统状态、客室环境进行全方位实时监测，一旦发现列车出现异常，就会自动报警或预警，自动采取限速或停车措施。
值得注意的是，通过远程数据传输，地面能实时掌握车辆状态，对列车进行同步监测、远程维护。在车头部和车厢连接处，还增设碰撞吸能装置，在低速运行中出现意外碰撞时，可通过装置变形，提高动车组被动防护能力。
舒适度如何？空间更大车内随时充电连WiFi
除了上述外形上的区别，“复兴号”在设计寿命、车内空间和舒适度上都有所提升。
据媒体报道，为适应中国地域广阔、温度横跨正负40℃、长距离、高强度等运行需求，“复兴号”进行了60万公里运用考核，比欧洲标准还多了20万公里。最终，整车性能指标实现较大提升，“复兴号”的设计寿命比“和谐号”的20年提升了10年，达到30年。
此外，“复兴号”的列车高度增加到了4050毫米，车内空间更大，车内噪声明显下降，座位间距更宽敞。
备受乘客关注的充电和上网问题，在“复兴号”上也作了改进。据媒体报道，在车厢内，乘客不仅可以随意充电、连WiFi，还能通过照明控制模式获得不同的光线环境，列车交会时耳朵不舒服的感觉也能减轻不少。
这么厉害的“复兴号”你期待吗？
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost