伦敦冲撞事件具“以牙还牙”色彩

汽车袭击已经成为“伊斯兰国”组织(IS)和其他伊斯兰极端分子及圣战者的惯用手法，但是分析人士说，今天发生的可能是一名袭击者首次把这种手法用在穆斯林身上。伦敦大学国王学院国际激进化与政治暴力研究中心的高级研究员查理•温特说:“无疑，鉴于此类汽车袭击在恐怖分子中流行起来，这似乎是一名反穆斯林极端分子首次利用这种手法犯罪。”
若干分析人士对本刊记者说，今天的袭击是他们首次见到有人用IS追随者和其他极端分子惯用的手法来对付穆斯林。不过，极端分子间手法的交叉并不罕见。温特说:“在人们实施恐怖主义行为这件事情上，总是会给人以复制和创新的感觉。”“各个组织，哪怕它们的意识形态完全相左，也会共用一种战术”，如果这种战术貌似是一种成功战术的话。
英国蒂赛德大学法西斯、反法西斯与后法西斯研究中心联合主任马修•费尔德曼教授表示，今天的袭击是少见的，因为袭击者用一辆车攻击了一个特定人群，而先前的汽车撞击袭击比较不加选择。乔治•华盛顿大学网络与国土安全中心高级研究员托德·斯坦说，如果芬斯伯里公园袭击案嫌疑犯不是极右翼民族主义者，那这起事件可能意味着，普通公民正套用极端分子的手法来充当义警。
他说：人们正把这场战争的处置权收到自己手中，这在某种程度上反映出他们不信任政府制止袭击行为的努力。”他还说，这次袭击似乎代表着一种“我们可以对你们以牙还牙”的思路。
【法新社英国加的夫6月19日电】据英国媒体报道，47岁的达伦•奥斯本因涉嫌于19日在伦敦开厢式货车冲撞穆斯林而被捕，他有4个孩子。据媒体报道，调查人员来到了威尔士首府加的夫，他们在这里搜查了达伦•奥斯本的家。
【法新社伦敦6月19日电】19日凌晨的伦敦，当参加完祷告离开一座清真寺的穆斯林正在帮助一名昏倒的老人时，一辆厢式货车突然向他们辗来。昏倒的老人当场死亡，另有8人受伤被送往医院。但在袭击他们的司机被按倒在地即将面临痛打时，却得到了福利院阿訇的保护。阿訇命令被激怒的年轻人往后退。当地人向袭击司机猛扑过去，两三名男子将司机按倒在地，其他人围拢过来，对司机拳打脚踢。据旁观者说，这时候伊玛目穆罕默德·马哈茂德出面阻止，下令愤怒的旁观者站开，从而挽救了袭击司机的生命。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost