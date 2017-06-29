亚裔首次成澳大利亚最大移民群体

【英国广播公司网站6月27曰报道】澳大利亚2016年人口普查结果发布，描绘出该国处于变化中的图景。以下是五个要点：
❶亚洲裔增加而欧洲裔减少
现代澳大利亚是依靠移民建立起来的，最新的人口普查结果证实了这一点。普查发现，将近一半(49%)澳大利亚人是在海外出生的或至少父母一方生于国外。但在前来澳大利亚的移民当中，来自欧洲的人正在减少。2016年人口普查发现，40%的海外出生人口生于亚洲，来自亚洲的人首次超过来自欧洲的人。总的来说，在中国、印度、菲律宾、越南和马来西亚出生的移民如今多于在欧洲和新西兰出生的移民。
❷最大的宗教信仰群体是无宗教信仰群体
声称“无宗教信仰”的澳大利亚入(29.6%)首次超过了其他任何一种宗教信仰群体。2011年的这个比例是16%。
❸本土人口快速增加
约2.8％的澳大利亚人自称土著居民或托雷斯海峡岛民，高于2011 年的2.5%。土著居民的总数增加了10万人以上，比2011年的548368人上升了以％，达到2016年的 649171人。
❹悉尼要小心了，墨尔本可能很快会成为最大城市墨尔本人口的增速较快，达到了440万人，距离悉尼的480万人不远了。
❺在家讲英语的人减少
澳大利亚人在家使用的语言超过300种，包括土著语言。五分之一以上（22.2%）的澳大利亚人在家使用英语以外的语言。最常见的是汉语普通话（2.5%），其次是阿拉伯语（1.4%）、粤语（1.2％）、越南语（1.2％）和意大利语（1.2％）。
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