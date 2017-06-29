移动支付成燎原之势 中国民众跑步进入“无现金生活”

将手机对准贴在桌上的二维码，输入摊主算好的菜钱，用大拇指指纹确认付款……晨练后，成都退休工人邓家秀提着用手机支付买来的一袋萝卜，又走向隔壁熟食店，开始了崭新一天的“无现金生活”。 从2015年末微信、支付宝的红包大战，到杭州5000辆公交车移动支付全覆盖、成都地铁全线启动移动支付，再到成为2017年高考作文关键词……
移动支付这一全新的支付手段正以燎原之势，悄然改变着中国民众的生产和生活。
越来越多的老年人开始手机购物
年过七旬的邓家秀在三个月前加入到这波大潮中。“我很早就想把在微信上抢到的红包花出去，但怕不好操作，一直没有尝试。”邓家秀说，在小区广场舞舞伴的鼓励下，尝试了手机购物，“真是很方便，以后跳广场舞不用再特意拿零钱包了”。
她还表示，老年人易忘密码，但现在可用指纹代替数字密码，不少商家也将付款二维码放大，方便老年人使用。
沿街随处可见叫卖的小贩。卖玉米、烧饼、水果……移动推车上的支付二维码，已经成为零售商品不可缺少的“招牌”。
“许多顾客身上没有现金，我让他们直接转到儿子的支付宝里。”卖樱桃的唐雪梅说，虽然她还不能熟练使用智能手机，但在成都工作的儿子早就开始用手机解锁共享单车，扫码搭乘公交了。
移动支付的儿童手环试运营
中国是全球最大的移动支付市场，“80后”“90后”是移动支付的绝对主力，但像邓家秀、唐雪梅一样，越来越多的中老年人开始尝试手机购物。而更年轻一代，也正在加入试水。
“为了培养孩子的理财意识，我没有将爷爷奶奶过年给她发的微信红包取出来。”成都某百货公司收银台旁，市民王皓轩正拿着手机指导上小学的女儿如何用微信付款。
收银员陈琳说，一年前公司曾安排店员指导顾客使用手机付款，但随着移动支付普及，这个专门的指导岗位已经取消了。
考虑到不是所有家长都愿意让孩子使用手机，深圳一网络公司还研发了可以移动支付的儿童手环。目前该手环正在长沙试运营，儿童可通过手环消费，家长也可以通过手环发放零花钱。
中国：全球最大移动支付市场
据中国人民银行统计，仅2017年一季度，中国银行业金融机构处理移动支付业务93.04亿笔，金额60.65万亿元人民币，同比分别增长65.71%和16.35%。
“2016年中国移动支付的规模已达到美国同期的50倍左右，并且还将继续高速增长。”西南财经大学互联网金融与支付研究所所长帅青红认为，大部分欧美国家经历现金时代、票据时代、银行卡时代后才能进入少量现金时代。而中国得益于智能手机、4G网络在三四线城市及农村的广泛普及、覆盖，让中国实现“弯道超车”，直接从现金时代进入到少量现金时代。
据中国互联网协会、国家互联网应急中心发布的《中国移动互联网发展状况及其安全报告(2017)》显示，2016年中国境内活跃的智能手机达23.3亿部，较2015年增长106%。原来的老年机客户群体也因为需要移动支付，而更多地选择购买智能机。
此外，第三方支付平台为抢占移动支付市场份额推出的各种优惠活动，进一步加速了移动支付在中国的普及。微信在每天三个不同时间段发放500万份移动支付鼓励金，支付宝将其推出的付款奖励金形容为“无现金生活的小惊喜”，中国银联也推出了“62狂欢优惠节”来抢占阵地。
“移动支付表面上只是一种支付手段的变化，实际上却是流通方式的变革，它为民众带来的影响才刚刚开始。”四川省居民消费研究会理事、西南财大前校长王裕国指出，移动支付拓展了互联网进入居民生活的深度和广度，目前中国移动支付的发展已领跑全球，国家还需要制定与之相关的法律法规来防范相关金融风险，更好地迎接这场变革。
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