特朗普的南中国海政策让盟友困惑并焦虑

不久前，中美在华盛顿举行第一次外交安全对话。连同新设立的贸易和执法问题磋商，这次对话的目标是缩小过去中美战略与经济对话的聚焦范围。在奥巴马当政期间，中美战略与经济对话每年举行一次。
遗憾的是，谈到就中美关系中最棘手的问题之一——中国与其东南亚邻邦之间的南海领土争端——提出一个全面的政策，特朗普政府仍然含糊其辞，也不协调一致。蒂勒森表示，他和马蒂斯就这一问题与中国同行“坦率地交换了意见”。
美国在南海问题上不明确和缺乏目标让亚洲的盟友和伙伴困惑和焦虑。大肆宣传的中美元首首次会晤过去三个月了。尽管华盛顿与北京的互动更加频繁，然而中美关系未来的走向仍然很不明朗。这种不确定性对于一个诸多危机一触即发的地区来说风险很大。
到目前为止，华盛顿和北京的很多分析家们不知道特朗普在开展“航行自由”行动方面迟疑不决是否因为顾及中国。他声称，中国在“帮忙解决”朝鲜问题。在上个月美国“杜威”号驱逐舰驶近斯普拉特利群岛(即我南沙群岛一本报注)之前，特朗普的白宫曾经拒绝了美军太平洋司令部提出的恢复“航行自由”行动的建议。这一行动的目的是向北京发出信号：它得寸进尺改变南海现状的做法不会被容忍。
特朗普政府在这个问题上态度不明朗，起初让人感到有点意外，因为特朗普本人过去曾严厉抨击北京在南海“兴建大型的军事设施”。特朗普的一些顾问也曾表示在该地区奉行强有力的外交政策，更加重视美国海军的覆盖能力及其与北京越来越激烈的战略竞争。然而，更具有讽刺意味的是，特朗普阵营的很多人曾经厉声指责奥巴马政府在南海问题上软弱，在执行“航行自由”行动上胆怯。
美国在南海问题上的政策走向是这一重要的双边关系响起的最新警报。尽管特朗普政府成员最近出面表态安抚（质疑声），但是潜在通融顺应中国的风险仍然存在。这里的根本问题与特朗普的中国战略的意图关系不那么大，更重要的是执行不力让中国无本获利，这可能造成危险的后果。
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