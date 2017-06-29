印度为何对“一带一路”心存疑虑

“一带一路”国际合作高峰论坛5月在北京召开。几乎所有国际媒体都认为，印度总理莫迪的缺席与印度不赞同在“一带一路”项目中扮演关键角色的中巴经济走廊有关。据印方评估，中巴经济走廊会损害印度主权，因为它意味着中巴在存在领土争议的地区建造基础设施和采取共同行动。但问题不仅仅在于此。
印度领导人对中国雄心勃勃的“一带一路”倡议的态度发生了变化。在辛格担任总理时期，印度持观望态度。一些代表人物一方面忧虑，如果不利用该项目中蕴含的机遇，印度可能会被边缘化甚至被孤立；另一方面，该项目让人担心由于得到沿海国家的支持，中国入侵印度洋地区的举动会被合法化。
2014年5月，务实且精力旺盛的政治家莫迪开始掌权。他认识到，印度发展海洋经济的目标和需求与“21世纪海上丝绸之路”构想有相通之处。在这方面，中国项目成为颇具吸引力的选择。作为第一步，莫迪认为，支持建立孟中印缅经济走廊以连接“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的提议是可行的。印度也加入了亚洲基础设施投资银行。
但印度洋地区的局势以及印中关系，特别是战略领域的关系在变化。中国积极扩大影响力范围，着手在吉布提建造第一座海外军事基地，并且一步接一步地获得了几个能迅速变身为军事基地的据点。
这些因素不能不对莫迪的立场产生影响。印度领导人多次指出，中国的项目具有只顾自身利益的“中国中心主义”和“大国”外交性质。他们认为，首先，中国项目没有经过与潜在参与者的讨论和磋商；其次，北京没有注意到公认的制度、规则、以及亚洲各种文化和文明之间联系的基础；第三，亚洲邻国和其他国家不知为何忘记了：印度是一系列具有战略意义的地区一体化项目的倡导者和参与者。不过，这些倡议不仅缺乏系统性，推广起来也不像中国那样态度坚决、宣传广泛和投入巨大。
中国不能不回应批评，不得不软化自身立场。中国媒体开始报道将印度倡议与中国倡议对接的构想，但这并未让新德里满意。并非偶然的是，在奥巴马政府执政的最后几个月里，印度开始明显向华盛顿靠拢，支持美国遏制中国的政策。印美在历经12年的谈判之后签署了《后勤交流协定备忘录》，还有一批军事技术合作协议。
为了对抗“一带一路”倡议，莫迪于5月23日在非洲开发银行年会上发表演讲，提出了“亚非增长走廊”计划。“亚非增长走廊”构想的目标在于，让亚非国家实现一体化和成为具有全球竞争力的经济联盟。支持这一计划的日本能够作出的贡献来自于制定最先进计划和建造优质基础设施的能力，而印度则会运用在非洲工作和在此前的计划框架内建设港口的经验。种种迹象表明，新德里正在向北京在欧亚大陆的主导权发起挑战。
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