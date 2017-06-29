乌克兰将向中国出售苏联的探月技术

乌克兰将向中国出售苏联登月舱“Block-E”的建造技术。苏联曾计划在上世纪60年代末70年代初让首名宇航员乘坐该登月舱登陆月球。美国《大众机械》月刊记者阿纳托利•扎克援引消息灵通人士的话说，乌克兰南方设计局将在第聂伯罗彼得罗夫斯克重启半个世纪前的设计，相关图纸文件将交给中国。
苏联曾计划使用月球飞船L3将宇航员送往月球表面。它由轨道飞行器和登月舱组成，由超重型火箭N-1从地球上发射。苏联L3飞船的设计与美国“阿波罗”号飞船不同。首先，美国的登月舱可容纳两人，而苏联飞船只能容纳一人。其次，苏联飞船的起飞和着陆只用同一个“Block-E”，而美国飞船在起飞和着陆阶段使用不同的模块。
“Block-E”的主要设计者是南方设计局，制造工作1965年启动。在“Block-E”的动力装置基础上，南方设计局为欧洲“织女星”轻型火箭制造了发动机。“Block-E”可以说是L3飞船上最复杂的部分之一，购买其生产技术将为中国节省大量研发类似装置的成本，并为最终加快载人登月贏得时间。“Block-E”高1.72米，直径2.38米，重525公斤。“Blck-E”成功通过了地面测试，在L3飞船上的所有三次飞行测试也成功了。到1974年时共制造了约 20 个“Block-E”。
恢复制造的“ Block-E”将留在乌克兰，相关设计文件将转交中国，乌专家同时承诺帮助筹备“Block-E”或其类似产品在中国的生产。目前尚不清楚中国人为制造本国的月球飞船而要利用“Block-E”上的什么技术。扎克认为，中国将扩大苏联登月舱的设计规格，将两名甚至三名航天员送上月球。
乌国家科学院院士雅罗斯拉夫·亚茨基夫说：“乌克兰没有足够能力独自幵发月球。我们应当与中国、美国或欧洲航天局在国际航天界展开合作。”可从不同角度看待乌克兰对中国出售苏联技术。一方面，技术实际上是贱卖，研发“Block-E”动用了苏联大量资源。
南方设计局从交易中的获利未必能抵补建造“Block-E”的原始开支。另一方面，在这种情况下没人提出不满：曾制造“Block-E”的国家早就不复存在，只需观察苏联工程师的劳动结晶如何获得新生。这一切表明，苏联半个世纪前的航天科技至今仍具有吸引力。
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