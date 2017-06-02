中美首轮外交安全对话今举行：朝核或成主要议题

外媒称，美国6月19日表示，朝鲜问题将成为即将于6月21日在华盛顿举行的首轮中美外交安全对话的主要议题。
据埃菲社6月19日报道，此次对话是中国国家主席习近平和美国总统特朗普4月达成的协议的组成部分，目的是加强两国高层合作。
美国国务院负责东亚和太平洋事务的代理助理国务卿董云裳在电话会议上指出，朝鲜的军备开发问题将成为此次对话的主要议题，以期通过与中国的实质性合作，和平解决朝鲜的核与导弹“威胁”。
美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯将与中国国务委员杨洁篪共同主持首轮中美外交安全对话。中国中央军委联合参谋部参谋长房峰辉将参加对话。
董云裳认为，此次对话有助于联合中国共同向朝鲜施压，以促使朝鲜尊重联合国相关决议，并放弃研发核导。
报道称，与此同时，美国希望在南海问题上能达成谅解。华盛顿认为，南海争端各方都应停止在该地区的建设活动，以便为通过外交渠道解决问题创造条件。
董云裳表示：“我们不期待在一场对话或一天中解决与中国的所有分歧，但我们期望对话取得具体成果。”
另据韩联社6月19日报道，美国国务院一位高级官员6月19日说，加大对朝鲜的施压力度将是本周美国与中国举行高级外交安全对话的关键议题。中美两国的高级外交和国防官员将出席本次对话。
美国代理助理国务卿董云裳说：“我们希望看到中国做得更多，我们本周将与中方讨论这个问题。联合国已经列出了数百个朝鲜实体，而其中很多实体想通过中国做生意，我们将与中方合作，追查这些实体。”
董云裳说，美国对朝鲜施压已经取得了实质性成果，例如，多国已经停止向帮助朝鲜政府赚取外汇的劳工发放签证，拒绝朝鲜高丽航空公司在自己国家降落或加油。一些朝鲜外交官还因涉嫌为扩散活动提供便利而被驱逐。
另据美国之音电台网站6月20日报道，首轮中美外交安全对话将于6月21日在美国华盛顿举行。目前尚不清楚中国方面是否会在朝鲜问题上与美国合作。中国外交部发言人陆慷16日曾表示，中方反对利用国内法对其他国家进行“长臂管辖”的做法。
他说：“对于有关国家在安理会决议框架外采取的单边措施，第一，中方从来都是不赞成的；第二，我们不认为这些措施有利于缓解半岛紧张局势和推动半岛核问题得到妥善解决。”
报道称，除朝鲜问题外，美国国务卿蒂勒森和国防部长马蒂斯还打算与中方讨论其他重要的战略与安全议题，包括南海问题、合作打击“伊斯兰国”组织以及其他减少风险的努力以及两军关系。
另据路透社6月19日报道，在华盛顿即将与北京举行高级别外交安全对话之际，一位美国高级官员6月19日说，美国希望中国更多地参与支持全球打击恐怖主义的斗争和击败“伊斯兰国”组织的行动。
另据美国《华尔街日报》网站6月20日报道，中美两国自小布什政府时期开始进行双边对话，6月21日的会谈将延续这一传统。在奥巴马政府时期，中美之间的经济、外交和安全问题都一起处理。特朗普政府改变了这种局面，因此两国之间的经济关系有独立的议程。此外，执法、网络问题以及文化交流等其他问题也有不同的解决渠道。
美国代理助理国务卿董云裳表示，中美双方6月21日可能讨论网络空间的行为规范，而非具体事件。
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