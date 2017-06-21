中韩关键时刻开启战略对话：双方有必要加强沟通

韩媒称，韩国外交部第一次官（副部长）林圣男6月20日同中国外交部副部长张业遂在北京举行第八次中韩外交部门高级别战略对话。张业遂表示，中韩关系的主要障碍物尚未消除，应通过加强沟通促使中韩关系重返正轨。
据韩联社6月20日报道，中国外交部副部长张业遂说，中韩关系正处于重要阶段，文在寅就任韩国总统后和中国国家主席习近平通电话，并向中国派遣特使等，与中方交换了重视改善和发展中韩关系的积极信号。尽管如此，制约中韩关系的主要障碍物仍未消除，朝鲜半岛局势仍然复杂，双方有必要进一步加强沟通，寻求解决问题的方法，使中韩关系重返稳定健康发展轨道。此次林圣男访华非常重要，切合时宜。双方在午餐前讨论中韩关系和半岛问题，午餐时就共同关注的问题和地区事宜交换意见。
林圣男对此表示，常言道，好的开始是成功的一半。文在寅就任韩国总统后更加重视中韩关系，并曾强调将构建中韩实质性战略合作伙伴关系的立场。他说，两国元首于5月11日通电话，之后中韩两国政府之间也有过许多交流。以此为基础，他将通过6月20日的战略对话，与中方讨论如何发展中韩关系。
报道称，2016年2月，中韩外交部门在首尔进行第七次高级别战略对话。之后，会议因“萨德”反导系统争议而一直未能举行。韩国外交部19日表示，此次战略对话将讨论中韩关系、朝鲜半岛局势、地区和国际问题等，也为两国元首在二十国集团峰会期间会晤做铺垫。
报道称，正在中国访问的韩国外交部第一次官（副部长）林圣男20日在北京会晤中国国务委员杨洁篪。杨洁篪在会上表示，中方高度重视林圣男的此次访华，希望韩国和中国坚决维护两国共同利益。
杨洁篪表示，改善和发展中韩关系符合两国人民的共同利益，希望林圣男此访能推动两国关系沿着正确方向前行。
林圣男回应称，中韩两国迎来建交25周年，文在寅总统就任后一直强调，希望中韩两国加强合作，全面充实丰富两国战略合作伙伴关系。
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