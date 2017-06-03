中欧发誓联手“拯救”巴黎协定

欧盟和中国将在布鲁塞尔举行为期两天的会议，讨论双边经济问题、商定履行巴黎气候协定并强调解决地区危机的意愿。
据俄新社6月1日报道，第十九次中国-欧盟领导人会晤，当地时间6月1日以中国国务院总理李克强与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共进晚餐拉开帷幕。当地时间6月2日上午将进行全体会议，结束后可能举行联合记者会。李克强还将同容克一起出席中欧工商峰会和创新合作对话。
中国外交部副部长王超说，中国-欧盟领导人年度会晤是最高级别的中欧政治对话机制，将赋予中欧关系发展新的合作意涵。中国商务部部长助理李成钢指出，中欧经贸合作保持良好发展势头，贸易、投资、技术合作全方位推进。
报道称，当前中欧间的主要经贸议事日程之一是双边投资协定的谈判。中国官员强调，该协定的签署不但为双边投资创造更适宜的条件，而且将有助于深化中欧全面战略伙伴关系。
欧盟高官表示，在中欧领导人会晤后将发表关于对抗全球变暖的联合声明。6月2日双方还将讨论欧盟和中国担忧的国际问题。
另据英国广播公司网站5月31日报道，中国国务院总理李克强在访问德国后，6月1日前往布鲁塞尔出席第十九次中国-欧盟领导人会晤并访问比利时。
报道称，中德比方面的众多官员学者纷纷强调这次访问的重大意义，特别是在特朗普政府对前任奥巴马政府的全球外交政策作出重大调整之际，中欧领导人在共同倡导推动全球化、贸易自由化、投资自由化的大战略方向上是一致的。
英国广播公司报道称，另外，在巴黎气候协定问题上，中欧双方拥有重大的国际战略共同立场。美国退出全球气候治理核心领导地位，主张全球能源转型、发展清洁能源的欧盟和中国将可能找到更多共同语言，并可能形成中欧牵头的全球气候治理新秩序。
报道称，因此，中欧战略沟通可能借李克强的访问得到进一步拓展、为未来双方保持合作势头。总体上，中国的“一带一路”倡议得到欧洲的欢迎。这一极具潜力、连接欧亚大陆的战略可能给中欧双方带来巨大经济和战略利益。这也将是李克强访问欧洲的一个会谈重点。
此外据德国《世界报》网站报道，惊人的中欧新轴心从5月31日开始被注入生机：中国国务院总理李克强先访问柏林，然后前往布鲁塞尔出席中欧峰会。
报道称，特朗普访欧期间在北约峰会和七国集团峰会上引发强烈不满，此后中国认为自己距离与欧盟结成战略伙伴关系的目标更进了一步。
报道认为，自特朗普上台以来，中国不放过任何机会将自己作为新伙伴推荐给欧洲——中国“一带一路”倡议的核心大洲。除经济和贸易外，气候保护进程也将是撬动中欧团结合作的杠杆。
英国《每日电讯报》网站5月31日刊登记者萨姆·霍尔的文章，题为《世界不需要美国引领气候变化行动——中国将取而代之》。文章摘编如下：
经过特朗普政府内部的数月角力，美国已经准备退出巴黎气候协定，从而使总统得以贯彻他最高调的竞选承诺之一。
正如特朗普治下白宫的许多事情一样，这件事的细节也仍然不够清晰。他或许会彻底退出《联合国气候变化框架公约》，那将是一个极端的举措。他还有可能仅仅退出《巴黎协定》，这个过程将历时三年才能完成。
无论他选择哪种机制，这都无疑是坏消息，因为它预示着美国国内将采取的气候行动，而且它说明美国在扮演负责任国际角色方面正在打退堂鼓。
但是，美国的领导角色尽管是有益的，却未必是全球遏制气候变化努力背后唯一重要的推动因素，甚至不是最重要的推动因素。
2016年，全球可再生能源的新增发电能力首次超过了化石燃料。企业正在把资金投给可再生能源，该领域去年吸引的投资额几乎相当于化石燃料领域的两倍。
由于可再生能源的技术成本不断降低、新的低碳产业机会出现以及国内面临与空气污染有关的政治压力，中国和印度这两个世界最大排放者正在为了可再生能源放弃煤炭。
中国的煤炭使用量在2013年达到峰值。从那以后，中国成为世界最大的太阳能市场，并一直准备着一旦美国退出巴黎气候协定、接替美国的气候领导角色。
类似地，印度最近宣布不会在2022年后修建任何新的火电站，还预测可再生能源将在2027年提供该国发电量的57%，这个比例远超该国在《巴黎协定》中作出的承诺。
通过缩减气候行动的规模，特朗普这位民粹主义者正在选择一种不受欢迎的政策。美国的一项民调发现，71%的美国人支持留在《巴黎协定》内，这其中包括57%的受访共和党人。在大西洋的这一侧也是同样，最近的民调显示三分之二的英国公众也希望留在该协定中。
特朗普决定退出《巴黎协定》的做法无疑象征着他对以下职责的极不负责，即为子孙后代捍卫我们宝贵的自然遗产。但是，气候行动目前在全球都有一种无法阻挡的经济和政治势头。幸运的是，特朗普造成持久损害的能力将是有限的。
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