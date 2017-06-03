印度两年内拟开百家“小米之家”

【印度报业托拉斯网站6月2日报道】 题:小米着眼巨大的线下市场，两年内将在印度幵设100家“小米之家”
由于非常看好线下市场，中国手机制造商小米公司今天表示，计划两年内在印度开设100家旗舰店“小米之家”。该公司最近在本加卢曾幵设了首家店,并计划在孟买、德里、海得拉巴和金奈开设独家经销店。小米公司印度总经理马努•贾殷说：“小米之家是我们电商业务的延伸。我们在本加卢鲁开设了首家店面,第一天该店就收入5000万卢比(约合77.63万美元)。”
“我们相信，这种小米之家战略将改变我们在印度的线下零售情况。一旦我们完善(在这些城市的)商业模式，我们将在未来两年开设至少100家小米之家。”这家中国企业通过线上渠道进军印度，如今线上占到在印度销钽额的90% 以上。贾殷说:“现在90%以上的销售额来 自线上，因为那是我们的重点所在。但我们开始在线下开展多种工作，例如小米之家。“我们正在与南部的一些连锁机构合作,并在五个城市一斋浦尔、德里、昌迪加尔、本加卢得和海得拉巴一开始销售。随着这些工作的开展，我们希望到今年年底，我们在线下市场的份额能 达到20%至25%。” •
2016年小米公司在印度收入达10 亿美元，其中线下市场别分额占14.2%。贾殷说:“我们希望在小米内部提高线下份额，并且在整个线下空间提高我们的份额，因为我们看到了线下市场的巨大需求。我们对线下非常乐观。我们正试图将线上效率带入线下。我们预计在未来几年，应该至少达到50%销售额来自线上，50%來自线下。”他表示该公司未来还会考虑在农村开展销售。该公司在印度开设了第二家制造厂，如果其产品需求继续增长，将开设更多工厂。
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