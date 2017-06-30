腾讯当年差点买下WhatsApp，一场意外被Facebook抢先

腾讯错过了全球即时通信巨头WhatsApp，可能是因为一个小意外。
6月29日，彭博商业周刊发布了一篇关于腾讯的报道，一些关于腾讯海外收购的有趣的往事首次被谈论起，其中就包括2014年时，腾讯几乎快谈妥对WhatsApp的收购，却被Facebook捷足先登。
腾讯收购WhatsApp折戟
上述文章称，就在腾讯和WhatsApp的谈判进行到最后一步时，马化腾接受了一起背部外科手术，这使得他延迟了飞往硅谷的行程，与WhatsApp创始人Jan Koum的谈判也不得不延期。
这时，马克·扎克伯格突然入局，宣布以190亿美元的价格收购WhatsApp，这一价格几乎是腾讯出价的两倍。据彭博社报道，具体的交易方式是40亿美元现金，价值120亿美元的Facebook股票，和30亿美元的限制股。彼时的WhatsApp仅仅有5年历史，员工数50人。
在回忆收购WhatSapp的细节时，扎克伯格说，他邀请WhatsApp创始人Koum共进了晚餐，并提议说Facebook并购WhatsApp将有助于两家公司的全球增长，于是二人一拍即合。
目前尚不清楚，扎克伯格是否知晓马化腾在那时也有意收购WhatsApp。
2011年，腾讯发布了及时通讯应用微信，如今已有9.3亿活跃用户，超过三分之一的用户每天打开微信的时长超过4小时，这一数据甚至超过了Facebook、Instagram、Snapchat和Twitter的总和。
在微信大获成功后，腾讯开始将目光投向海外市场，寻找收购目标。
2013年，腾讯总裁刘炽平提出了战略投资SnapChat的计划，不过最终仅仅被Snapchat接受了比较小的投资份额。
2014年，腾讯收购WhatsApp的计划也意外搁浅。
眼下，WhatsApp在Facebook旗下的增长和扩张相当迅猛。根据WhatsApp2016年第四季度报告，其每月活跃用户已经达到了12亿，用户每天通过WhatsApp发送超过500亿条信息。
微信挺进海外，道阻且长
在收购WhatsApp折戟后，腾讯的海外投资步伐加快。最近一笔颇受瞩目的腾讯海外投资，是入股特斯拉，取得后者5%的股权。刘炽平回忆，他与特斯拉创始人Elon Musk在美国加州会面了许多次，两人都对探索未来的交通方式深有兴趣。
如今，腾讯的股价连连创出新高，但就微信的出海计划而言，腾讯虽然花了大力气，但微信的使用范围还是集中在中国和海外华人圈。
即时通讯应用往往有“先入为主”的特性，WhatsApp、Line等同类软件早已割据一方，微信难以改变当地用户的使用习惯，正如同在国内微信几乎没有挑战者一样。
如若腾讯当年顺利拿下了WhatsApp，外国友人们或许将和我们一样每天沉迷于刷朋友圈，腾讯的在海外的地位也需要重新审视了。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost