大牌外援在中国行为不检惹争议

奥斯卡因为打架被禁赛8场。卡洛斯•特维斯在俱乐部比赛曰公然现身迪士尼乐园，激怒球迷。拉维奇和浩克否认羞辱中国人。
本周末中超联赛赛程将过半，天价引入外援虽然引起人们空前的兴趣，但是占据头条新闻的却是外国球员行为不检。虽然现在还没有人要把这些人赶出中国，但是巴西人奥斯卡——因为上周引发群殴而遭到严厉禁赛——甚至不是惹上麻烦的最新一个外援。
北京国安主场对阵法比奥•卡佩罗执教的江苏苏宁的比赛火药味十足，在比赛即将结束时，双方发生混战，国安的土耳其球员布拉克•耶尔马兹掌掴了对方一名球员。在引发群殴前，攻击型中场奥斯卡似乎已经很好地融入了上海上港集团足球俱乐部的生活，接连有高光表现。在1月份转会窗口期，上港花费6000万欧元从切尔西引入奥斯卡，转会费创下亚洲纪录。
另一名获得巨额年薪的阿根廷前锋拉维奇，上个月被中国足协要求谨言慎行，因力他在宣传照中横仿眯缝眼，在社交媒体上引起口诛笔伐，被指羞辱中国人。与巴西同胞奥斯卡共同效力上海上港的前锋浩克上个月也被告到中国足协，有人指控中场休息时他在球员通道内拳击贵州智诚助教，并发表羞辱中国人的言论。这名健壮的球员和俱乐部双双否认这一指控，中国足协说，经过调查“没有发现”不利于浩克的“证据”。
25岁的杨勤农(音)是上海上港俱乐部的铁杆球迷，他说，俱乐部花费巨资引进浩克和奥斯卡——加起来达到1 . 16亿欧元（约合1 .32亿美元)——是值得的。杨勤农说，与奥斯卡这种等级的球员同场竞技对中国球员来说大有好处，但他觉得有些大牌外援的态度有问题，完全是为了钱来中国踢球。
申花俱乐部拥趸刘渊(音)则指责外援没有努力融入球队，完全为钱来中国踢球。他说:“外国球员没有改变他们的心态。他们来中国完全是为了追求高薪。”30岁的上海球迷方辉(音)说，中国足球一方面要努力吸引明星球员，提高俱乐部形象，另一方面要避免挤压本土人才，这是艰难的平衡工作。
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