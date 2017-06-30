哈利·波特商业帝国成长史

《哈利•波特》20年——从弱小起步的商业帝国。经历了多年退稿后，英国作家罗琳终于在20年前，也就是1997年6月26曰发表了《哈利•波特》长篇小说的第一册。
《哈利•波特与魔法石》
是七部小说中的第一部，这些小说造就了一个帝国，其中包括八部电影、一部戏剧、位于美国和日本的主题公园、苏格兰主题观光之旅和位于伦敦华纳兄弟摄影棚的常设展览。以下是这一全球现象的背景资料：乔安妮•凯瑟琳•罗琳1965年7月31日出生于英格兰西部奇平索德伯里的一个平凡家庭。她在埃克塞特大学学习法语和古典文学，然后到葡萄牙教英语，在那里她开始写哈利•波特的冒险故事。
罗琳于1992年与葡萄牙电视记者若热•阿兰特萨结婚，1993年生下了他们的女儿杰茜卡。两人在1995年离婚，罗琳搬到了苏格兰爱丁堡。完成小说后，她于1996年8同开始与布卢姆斯伯里出版社合作。
根据《星期日泰晤士报》于2017年5月发布的富豪榜，2006年荣获“英国最佳在世作家”称号的罗琳已经累积了 6.5亿英镑的财富。
2001年，罗琳再婚，嫁给了苏格兰医生尼尔•默里，育有一儿一女。罗琳1990年从曼彻斯特前往伦敦的火车上构思出这个冒险故事，故事讲的是一个名叫哈利•波特的年轻巫师以及他的朋友罗恩•韦斯莱和赫敏•格兰杰在阿不思•邓布利多校长领导的霍格沃茨魔法学校中发生的一系列故事。
故事的主要情节围绕哈利•波特与伏地魔之间的斗争展开，伏地魔是一名寻求永生之法的黑巫师，他在哈利•波特还是一个婴儿的时候杀死了哈利的父母。整部长篇小说包含七部，于1997年至2007年间出版，每一册讲述了一个学年的故事。故事始于1991年夏天，那时未满11岁的哈利•波特被霍格沃茨魔法学校录取。
这七部书被改编成八部电影，最后一册《哈利•波特与死亡圣器》分为两部正片。前两部电影由克里斯•哥伦布执导，第三部由墨西哥导演阿方索•夸龙执导，第四部的导演是迈克•纽韦尔，最后四部由戴维•耶茨执导。
2016年7月，时长两个半小时的戏剧《哈利•波特与被诅咒的孩子》开始在伦敦上演，故事中的哈利已经长大成人并当上了三个孩子的爸爸。在这部作品中，波特努力应对对过去种种，而波特家的家族传承却成为“被诅咒的孩子”——最小的儿子阿不思•西弗勒斯•波特的负担。
这套七部组成的长篇小说总共被翻译成79种文字， 在200个国家和地区发行，全球销售量已经超过4.5亿本。《哈利•波特与魔法石》的首次印刷虽为1000本——这一批书现在是很受追捧的收藏品——它们使罗琳得到了一份1500英镑的合同。
根据统计智能网站从2016年9月开始统计的数据，哈利•波特系列电影在全球净赚72亿美元，书籍净赚77亿美元，商品净赚73亿美元。位于伦敦北部利夫斯登的哈利•波特摄影棚邀请哈利•波特迷在常设展览中沉浸到他的世界里，展览每天迎来6000名参观者。
还有由环球影业在佛罗里达州奥兰多、好莱坞和日本大阪创建的主题公园。苏格兰旅游局创建了一个为期四天的导览旅行项目，从爱丁堡通过格伦芬南亦即爱丁堡高架桥到达高地，这座高架桥是故事中的重要场景。
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