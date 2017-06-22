恐袭密集频发 欧洲接连遭殃

【法新社布鲁塞尔6月20日电】周二晚上，布鲁塞尔中央火车站发生爆炸，除嫌犯外没有造成人员伤亡。嫌犯被比利时士兵击毙。这起“恐怖袭击”让欧洲多国发生的圣战袭击浪潮又增加了新的一起。比利时警方发言人彼得•德瓦勒表示，当地时间将近20时50分，在中央火车站(比利时最大火车站之一)巡逻的军人“开枪制伏”了嫌犯。比利时联邦检察院在午夜过后不久宣布了嫌犯的死讯。
负责此类事件的联邦检察院发言人埃里克•范德尔•西普特当天晚上指出，这是一起“恐怖袭击”。警方称，有目击者表示嫌犯在爆炸前高喊伊斯兰教口号。一名目击者称，“小型爆炸”一这是当局所用的字眼——看起來来自一个手提箱。社交网络上的照片显示，在火车站人迹罕至的走廊里闪出了几米高的火光。“有人在楼内大喊大叫……接着他引爆了带滚轮的行李箱。”现场直击证人尼古拉斯•范赫雷韦根说道。他是比利时国有铁路公司的调度人员。
比利时首相夏尔•米歇尔将于周三晚间召开安全会议。中央火车站位于比利时首都市中心，距离著名的布鲁塞尔大广场仅数百米。这一事件发生时，正值欧洲近几个月圣战恐怖袭击增多之际，特别是在英国和法国。周一下午在巴黎香榭丽舍大街，一客男子试图驾车撞向一辆宪兵执勤车，距离两个月前一名圣战分子打死一名警察的地点不远。冲撞宪兵车的这名男子在事件中死亡。2016年3月22日，布鲁塞尔遭遇“伊斯兰国”组织认领的袭击，一些圣战分子在地铁和机场引爆炸药，导致32人死亡。调查显示这些人与2015年11月13日造成130人死亡的巴黎袭击案的凶犯属于同一组织。
【法新社布鲁塞尔6月21日电】比利时方面今天说，一名摩洛哥男子使用钉子炸弹在人来人往的布鲁塞尔火车站制造了一起未遂恐怖袭击事件。这是针对欧洲的恐袭中的最新一起。
这名36岁的摩洛哥男子周二在布鲁塞尔中央火车站的人群中，一边高喊着“真主至大”，一迫试图引爆手提箱(即一个自制爆炸装置)，被一名执勤士兵当场开枪击毙。比利时方面已确认其身份，但仅以0. Z.代指此人。当局表示此人之前没有案底，警方也没有发现他曾与恐怖主义有联系。
比利时联邦检察院发言人西普特在记者会上说：“事情本来可能会更糟。很显然，他想造成更大的损密。”警方后来搜查了此人位于莫伦贝克区的住所。涉嫌参与了巴黎和布鲁塞尔袭击事件的一些圣战分子都住在该区。
【奥地利《新闻报》网站6月20日报道】题：只有4个欧盟国家没有在恐怖袭击中死人
欧洲议会周二在布鲁塞尔公布了一份令人沮丧的恐怖主义问题研究结果：迄今为止，28个欧盟成员国中只有4个国家的公民没有在恐怖袭击中死亡。这4个国家是卢森堡、马耳他、斯洛文尼亚和奥地利。
根据这项研究结果，2000年至2017年有705名欧盟公民死于欧盟内发生的恐怖袭击，另有1029名欧盟公民死于欧盟以外的恐怖袭击，加起来共有1734人。其中2000年至2016年死于欧盟内恐怖袭击的658名公民中，有近83%的人是极端伊斯兰主义暴力行动的袭击目标。算上今年迄今为止的数据，这一比例也不会有太大改变。这658名受害者中有大约14%的人死于自杀性恐怖袭击。
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