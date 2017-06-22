腐败案揭巴西政坛黑手党伎俩

秘密录音、假邮件、装满现金的手提箱……巴西石油公司腐败案牵扯诸多情节，同时也使涉案政客使用的黑手党伎俩暴露于阳光下。调查进展缩小了对腐败行为的包围圈，随着被告人员签署“揭发换减刑”协议，向司法当局招供更多秘密细节，巴西政客和企业家之间的联盟逐渐瓦解。
在司法追踪之下，不少丑闻中的嫌犯开始交代使用过的肮脏手段，并揭露过去同事的腐败行为，为了支持自己的指控，他们不惜使用黑手党伎俩。JBS公司老板若埃斯利•巴蒂斯塔3月份和巴西总统特梅尔在总统官邸进行了一场秘密会面，他在口袋里偷偷藏了个微型录音机，录下了他与特梅尔的谈话。
在这段录音中巴蒂斯塔谈到，JBS公司为给自己谋利，对司法部门和几位部长进行了非法贿赂活动，对此种行为特梅尔保持沉默甚至表示同意。此前，特梅尔的一名亲信、前众议员罗德里戈•罗沙•洛雷斯被拍到从圣保罗一家比萨饼店的停车场匆匆离幵，手里拎着一只装满赃钱的皮箱。
这份告密录像是JBS公司的高管提供的，为了避免遭到逮捕，他们还向司法当局上交了一系列牵扯到巴西重要政客的证据。然而JBS公司的伙伴并非唯一让巴西政坛不得安宁的人。负责前总统罗塞夫竞选活动的公关人士若昂•莫拉和莫妮卡•莫拉也让罗塞夫陷入困境。去年据被关押的莫妮卡•莫拉所说,她与罗塞夫共用一个秘密电子邮箱，用保存在邮箱“垃圾箱”里的信息互相沟通，然后删除这些信息以避免泄露。
莫拉说，在这个邮箱中，罗塞夫通知莫拉夫妇关于巴西石油公司腐败案调查的进展，该腐败案牵涉到巴西所有政党的政客和重要企业家。进入邮箱的密码由罗塞夫的一位顾问提供给莫拉，他会给莫拉发送一些暗号如“我喜欢你向我推荐的葡萄酒”、看看那部电影”等，提醒莫拉去看“垃圾箱”里的邮件。巴西石油腐败案中的重要角色奧德布雷希特建筑公司承认，他们公司有专门负责行贿政客的部门，并给这些政客取绰号，例如“丑八怪”、“朋友”、“意大利人”。
在对巴西石油腐败案三年的调查中，司法人员发现了很多黑帮行话，例如JBS公司人员称贿赂为“酒”。前众议长、弹劾前总统罗塞夫的主要推手爱德华多•库尼亚是受贿者之一。他的妻子在社交网络上炫耀自己的奢华生活，这让库尼亚的腐败轨迹暴露。库尼亚的一些政治朋友，如前总统若泽•萨尔内和参议员罗梅罗•茹卡也曾被秘密录音，具体的谈话对象是前巴西石油运输公司总裁塞尔吉奧•马沙多，此人涉嫌参与巴西石油巨大的腐败网络。
电话录音成为涉嫌腐败的巴西石油前高管内斯托尔•塞韦罗的一张王牌，他的儿子向司法当局提供了一段录音，显示时任参议员德尔西迪奥•阿马拉尔向塞韦罗行贿，交换条件是让后者帮他取消指控。
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