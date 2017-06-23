中国网络文学走红泰国，古代和武侠题材更受青睐

在泰国曼谷的一家书店，居于外国浪漫小说榜首的全是中国网络文学。排在前五位的分别是《医香4》《楚王妃》《微微一笑很倾城》《何为贤妻》《医香3》。尽管这些书都被翻译成泰文版本，但封面设计依然保留中国特色，并印有中泰双语书名。
为什么中国网络文学在泰国如此受欢迎？其他中国流行文化，如电视剧、电影等在泰国的知名度如何？记者近日就此采访了泰国诗纳卡宁威洛大学中文系助理教授娜哇拉帕迪坎，她的中文名字是陈碧玉。
陈碧玉毕业于泰国第一所开设中文系的大学宋卡王子大学，此后还在中国南开大学学习。她告诉记者，泰国读者大多通过网络渠道阅读中国网络文学。有许多懂汉语的志愿者会翻译，如果小说广受欢迎，就会有出版社购买小说版权，之后网络上就没法看到全文，必须去书店购买实体书。
陈碧玉认为，以前有许多泰文版的中国书籍出版，主要是因为泰国生活着许多华人华侨，但现在，喜爱中国书籍的不仅局限于华人华侨，有越来越多的泰国人学习汉语，他们对中国流行文化的兴趣与日俱增。此外，从成本上考虑，网络文学的版权费用比较低，所以相比中国名家的作品，泰国出版社更倾向于出版中国网络文学。已经从事中国小说翻译出版20多年的暹罗国际多媒体有限公司表示，他们每年都会引入1012部中国小说，其销量皆高达发行量的70％。
许多泰国人也关注和喜爱中国电视剧，尤其是古装剧。近年来，泰国有五六家电视台都播放过中国电视剧。比如，今年以来，泰国三台在每晚播放泰语配音版的2010年版《三国》。但由于泰国电视台晚上8时至10时的黄金时段都给了泰国本土电视剧，中国电视剧的播放时间通常在傍晚或午夜，因此整体收视率不佳。
不过，现在泰国观众主要通过网络观看中国电视剧。早在三台播放《三国》之前，网络上就已经有了泰语字幕版。陈碧玉打开facebook，给记者指出那些泰国字幕小组。他们无偿翻译了许多中国电视剧，包括《兰陵王妃》《琅琊榜》《三生三世十里桃花》等。
一个值得注意的现象是，在泰国受欢迎的中国网络文学和电视剧，基本是古代和武侠题材，现代题材凤毛麟角，或者说，现代题材的中国流行文化在泰国并不受欢迎。陈碧玉认为，泰国与中国的文化背景和生活方式不同，这导致了泰国人不能理解中国导演或作者想要表达什么。中国现代题材的电视剧常常聚焦现实问题，例如看病难、孩子上学、买房压力等，而泰国社会情况不同，所以泰国观众缺乏共鸣。
泰国人更欣赏和喜爱中国传统文化题材的作品，但这不能与他们眼中的中国和中国人画等号。陈碧玉说，泰国人眼中的中国和中国人形象主要还是来源于中国游客。中国游客是最直观影响泰国人看法的一群人。
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